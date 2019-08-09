Dev yolcu gemilerinin Venedik'in merkezine girişi yasaklanacak

Dev yolcu gemilerinin kente girişi, halkın tepkisini çekiyor.

İtalyan hükümeti, Venedik kentinin tarihi merkezine büyük yolcu gemilerinin girişinin yasaklanacağını açıkladı.

Gelecek aydan itibaren 1000 tondan ağır gemilerin belirli su yollarına girişi engellenecek.

Karar, geçen Haziran ayında bir geminin rıhtıma çarpması sonucu, beş kişinin yaralanmasının ardından alındı.

Ancak hükümetin planları, su altındaki erozyon ve kirliliğin önlenmesi için yetersiz kaldığı eleştirileriyle karşı karşıya.

Gelecek aydan itibaren, bazı yolcu gemileri kent merkezinin uzağındaki Fusina ve Lombardia rıhtımlarına demirlemeye zorlanacak. Gelecek yılın sonunda da, kente gelen gemilerin üçte birinin güzergahları değiştirilecek.

Büyük yolcu gemilerinin, kanallarla çevrili Venedik'in hassas altyapısına zarar vererek kentin geleceğini tehlikeye attığı uyarıları yıllardır yapılıyor.

Dev cruise gemilerinin Venedik'e yanaşmasına karşı çıkan örgütler, bu gemilerin lagünde zemin erozyonuna, hava ve su kirliliğine yol açmalarının yanı sıra sürdürülemez bir kitlesel turizm türünü de teşvik ettiğini vurguluyor.

Bu uyarılara karşın, hükümeti asıl harekete geçiren Haziran'da 275 kilometre uzunluğundaki MSC Opera gemisinin, Giudecca Kanalı'nda rıhtıma ve küçük bir turist teknesine çarpması oldu.

St Mark Meydanı'nın yakınlarından geçen Giudecca Kanalı, Venedik'in başlıca su yollarından biri.

2013'te hükümet 96 bin tondan büyük gemilerin Giudecca Kanalı'ndan gçişini yasaklamış, ancak daha sonra yasa tasarısı geri çekilmişti.

2017'de de, büyük gemilerin kent merkezine girişlerinin yasaklancağı duyurulmuş, ancak planların dört yıl içinde aşamalı olarak uygulanacağı söylenmişti.

Yılda 9 milyon turist ziyaret ediyor

Venedik'in 1951'de yaklaşık 175 bin olan nüfusu bugün 55 bin civarına gerilemiş durumda.

Kentte konaklayan turist sayısının yılda dokuz milyona, günübirlik gezmeye gidenlerin sayısının ise 24 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Dev yolcu gemilerinin, kentin güzelliklerini gölgelediği eleştirileri de yapılıyor.

Venedik yönetimi, yerel halkın hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla, kent içi ulaşımda kullanılan vapurlarda kent sakinlerine öncelik tanımak gibi önlemlere başvuruyor.

UNESCO'ya bağlı Dünya Mirası Komitesi de lagün yatağındaki erozyonun endişe verici olduğunu belirtmiş ve İtalya'yı, büyük gemi ve tankerlerin lagüne girişini yasaklamaya çağırmıştı.

Örgüt, gerekli önlemler alınmazsa Venedik'in "tehlike altındaki yerler" listesine alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

UNESCO, İtalya'ya önlem alması için ilk aşamada 2017 yılına kadar süre tanımış, ardından bu süre 2021'e kadar uzatılmıştı.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore'nin yayımladığı bir araştırmaya göre Venedik'e yanaşan cruise gemilerinin ekonomiye katkısı yılda 400 milyon euronun üzerinde.

Yolcu gemilerinin Venedik merkezinden uzaklaştırılması halinde bu gelirin azalmasından endişe ediliyor.