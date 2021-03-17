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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın: "Partimiz kongrelerini yaptı, seçime girme hakkı kazandı"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Türkiye'nin pek çok ilinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak seçimlere girme hakkını elde ettiklerini bildirdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın:
AA

Parti çalışmaları kapsamında Edirne'ye gelen Dalgın, partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Dalgın, DEVA Partisi'nin ülke genelindeki çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü, vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Partinin birinci kuruluş yılını vatandaşlarla kutladıklarını belirten Dalgın, "Bununla birlikte ikinci yılımızdayız. Parti birinci yılını doldurdu, teşkilatlanma çalışmasında ciddi bir noktaya geldi. Pek çok ilde Edirne de dahil olmak üzere kongrelerini yaptı ve seçime girme hakkını kazandı. İkinci senemizde yapmaya çalışacağımız şey, daha fazla sokakta ve sahada olmak." dedi.

Dalgın, Türkiye'nin farklı sorunları olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin sorunları çok ağır fakat maalesef siyasete baktığımızda çok ayrı bir gündem var. Tamamen sanal bir gündemle, incir çekirdeğini doldurmayan tartışmalarla ve vatandaşı ilgilendirmeyen konularla siyasiler birbirleriyle kavga ediyorlar. Vatandaşla konuştuğumuzda çok daha reel meseleler var." diye konuştu.

Toplantıya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Dış Politika Başdanışmanı Metin Gürcan ve Edirne İl Başkanı Kerem Arda da katıldı.

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