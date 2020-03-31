DEVA Partisi'nde görevlendirmeler belli oldu

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın genel başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nda görev dağılımları belli oldu.
İşte o isimler ve parti içindeki görevleri
Sadullah ERGİN - Genel Sekreter
Mustafa YENEROĞLU - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı
Medeni YILMAZ - Sağlık Politikaları Başkanı
Elif ESEN - Sosyal Politikalar Başkanı
İbrahim Halil ÇANAKCI - Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı
Birol AYDEMİR - Sektörel Politikalar Başkanı
Arzu KILIÇLAR - Kadın Politikaları Başkanı
Doğa ŞANLIOĞLU -Gençlik Politikaları Başkanı
Burak DALGIN - Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı
Zehra Zeynep DERELİ - Eğitim Politikaları Başkanı
Münevver Helün FIRAT - Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı
Mehmet Emin Ekmen - Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı
Yasemin BİLGEL - Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı
Abdurrahman BİLGİÇ - Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı
Nazlı Seda Vural - İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı
Mustafa UÇAK - İdari ve Mali İşler Başkanı (Genel Muhasip)
Nihat Ergün - Teşkilat İşleri Başkanı
İdris Şahin - Seçim İşleri Başkanı
Canberk DEMİRCİ - Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı
Sanem Oktar - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı
Ali Rıza Babaoğlan - Halkla İlişkiler Başkanı
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