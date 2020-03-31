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HaberlerGündemDEVA Partisi görevlendirmeler belli oldu
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DEVA Partisi'nde görevlendirmeler belli oldu

ESKİ bakanlardan Ali Babacan, yeni kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) görevlendirmeler belli oldu

DEVA Partisi
HABERTURK.COM

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın genel başkanlığında kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nda görev dağılımları belli oldu.

İşte o isimler ve parti içindeki görevleri

Sadullah ERGİN - Genel Sekreter

Mustafa YENEROĞLU - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

Medeni YILMAZ - Sağlık Politikaları Başkanı

Elif ESEN - Sosyal Politikalar Başkanı

İbrahim Halil ÇANAKCI - Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı

Birol AYDEMİR - Sektörel Politikalar Başkanı

Arzu KILIÇLAR - Kadın Politikaları Başkanı

Doğa ŞANLIOĞLU -Gençlik Politikaları Başkanı

Burak DALGIN - Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı

Zehra Zeynep DERELİ - Eğitim Politikaları Başkanı

 Münevver Helün FIRAT - Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı

Mehmet Emin Ekmen - Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı

Yasemin BİLGEL - Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı

Abdurrahman BİLGİÇ - Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanı

Nazlı Seda Vural - İnsan Kaynakları ve Parti İçi Eğitim Başkanı

Mustafa UÇAK - İdari ve Mali İşler Başkanı (Genel Muhasip)

Nihat Ergün - Teşkilat İşleri Başkanı

İdris Şahin - Seçim İşleri Başkanı

Canberk DEMİRCİ - Bilgi ve İletişim Sistemleri Başkanı

Sanem Oktar - Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı

Ali Rıza Babaoğlan - Halkla İlişkiler Başkanı

 

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