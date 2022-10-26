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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlıyor

Şu ana kadar bize ulaşmış davet yok. Türkiye'nin yerli teknoloji kapasitesini artırması, potansiyelini büyütmesi herkes gibi bizim de gurur duymamız gereken bir konu. Cumhuriyetin 200. yılına girerken ülkeyi yönetenlerin kapsayıcılık konusunda keşke başka zihniyete sahip olsaydı diyorum. Daha önce program olduğu için ben gidemezdim ancak arkadaşımız giderdi. Artık seçim yaklaşınca bütün medya kuruluşlarında yer alsın, herkes konuşsun istemiş olabilirler. Artık kendi bilecekleri bir iş. Bu iki etkinlikte böyle bir çizgi izlediler. Bakalım devamı nasıl gelecek. Bizim bayramlaşma teklifimizi bile reddediyorlar. Türkiye'de siyasette bayramlaşma eski bir gelenektir.

Şu anda iktidarın en korktuğu parti biziz. Bizim görünmemiz istenmiyor. Hükümete yakın duran kuruluşlarda, televizyonlarda, medya kuruluşlarında bizimle ilgili hiçbir haber görmezsiniz. Bizi yok sayıyorlar. Olumsuz bile adımızı geçirmek istemiyorlar. Ne kadar çaba gösterirse göstersinler biz vatandaşlarımıza kurduğumuz sistem sayesinde bire bir ulaşma imkanına sahibiz. Doğrudan temas şu anda tüm Türkiye sathında en önemli çalışma. Kapı kapı dolaşıyoruz, dükkan dükkan esnaf ziyareti yapıyoruz. Onlar istedikleri kadar meyda üzerinden baskı kurmaya çalışsınlar, vatandaş artık bizi görüyor, duyuyor, izliyor. Buna mani olamıyorlar. Bizim afişlerimizi engelliyorlar, bilboard vermiyorlar. Kapı kapı dolaştık, Erzurum'da kahir ekseriyette vatandaşlarımıza mitingimizi duyurduk. Bu şekilde bize engel olmaları mümkün değil. Gaziantep mitinginde alan vermediler. Hiçbir pankarta izin vermediler. Arkadaşlarımız sıntında afişleri taşıdılar. Bunların hiçbirisi netice vermez. Biz TBMM'de olan partiyiz. Bize özel bir ayrımcılık var. Sayın Erdoğan görmek istemiyor olabilir; ama rüyalarında gördüklerinden eminim. Gayet medeni bir şekilde ayrıldım. Kamuoyunda paylaşmadan önce kendisiyle görüştüm. İstifam medyadan duyulmadı. Bir isyanla, karışıklık çıkararak ayrılmadım. Gayet efendi, düzgün şekilde. Önce kendisine haber verdim, kamuoyu 2-3 hafta sonra duydu.

Genel anlamda bizimle görüşmemek, görmek istememek, göstermek istememek bir strateji. TOGG'u yerli ve milli ilan edip de tasarım, iç tasarım, pekçok parça ithal know how girdisi oldukça yüksek. Yerli marka, bizim markamız güzel. Bugün dünyada kim 'bizim yerli markamız' diyorsa doğruyu söylemiyor. Bugün Almanya'da üretilen otomobillerin jantları Türkiye'den geliyor. İşin nihayetinde kârlılığı nereye gidecek bakmak lazım. Dürüstçe anlatmak lazım 'Biz İtalyanlara şunu yaptırıyoruz, şunu yerli girdi olarak katıyoruz' derlerse sonu yok. Hükümetin bayrak projesi olarak ortaya koyduğu projenin tüm yönleriyle dürüst şekilde anlatılması lazım. Açıkça söylesinler, yüzde şu kadarı yerli girdi, şu kadarı şu ülkeden falan diye. Hangi ülkenin katma değerinin ne olduğu bellidir. Üretimde katma değeri ne kadar Türkiye'de kalıyor, ne kadarı başka ülkede kalıyor buna bakmak lazım; ama bir yerlerden başlamak önemli.

Biz özgürlükçü partiyiz. Kendimize liberal, sosyal demokrat demiyoruz. Sağ ve sol da demiyoruz. Bizi destekleyen vatandaşlar içinde liberal, sosyal demokrat, sağ ve sol eğilimliler var. Eylem planımızda 87 maddede kültür ve sanatta neler yapacağımızı ortaya koyduk. Bir gazeteci sorduğunda 'Şu anda korku ve baskı ikliminde Türkiye'de kültür sanat ortamını da kısırlaştırdı' dedim. Türkiye şu anda bu konuda bayağı kısırlaştırılmış durumda. Hele hele pandemi döneminde sanatçılarımız çok zarar gördüler. Ülkenin yarınlarıyla ilgili kültür ve sanat konusunda nasıl yaklaştığımızı bütün açıklığıyla ortaya koyduk. Hür olabilmek, sanatçının önünü açmak, engel olmamak, 'sen şunu dedin' diye sabah 06.00'da polisin sanatçının kapısında belirmemesi. Bu hükümete her gün düşman lazım. Ben 'haftanın düşman panosu' demiştim. Şu anda bu hükümetin propagandası tamamen karşı taraf üretmek üzere. Gencecik insanlara 'siz muhafazakar devrimcisiniz, dışarıda çok düşmanınız var' diyor. Bu ayrıştırıcı, ötekileştirici üslubun bazen kurbanı sanatçılar oluyor. Bu ülkenin çok kültürlü, dilli yapısını koruyan perspektifle bunu yapmak gerekiyor. Bu konuşmayı yapan arkadaş bir ara Kültür Bakanlığı yaptı galiba.

Şu anda iktidarın ne yaptım dediklerine bakın, bir de ne yapacağım dediklerine bakın. Boş, inanın bir şey yok. Şu anda toplumda umutsuzluk çok yaygın. Bunun sebebini bir düşmana ciro edecekler, birilerini sebep olarak gösterecekler. Haftanın düşmanı panosuna cumhuriyet dönemi, değerleri yazdılar ama baktılar tutmuyor, kapattılar. Kültür alanında Türkiye niye zor dönemde? Bunun bir sebebi lazım, aynı zamanda genel anlamda iktidara düşman lazım. Son 4 yıldır, partili ve taraflı Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmeye başladığından sonra tamamen çizgi bu. Daha seçime kadar toplumu ayrıştıracak, şucu musun, bucu musun diye. Neler neler yapacaklar. Parti eriyor, kalanı biz nasıl koruruz, kalana düşman gösterelim diye düşünüyorlar. Bunlar boş çabalar. İktidar kültür sanatla ilgili 20 yıldır ne yaptı bu ülkede? Onu söylesinler. AK Parti deyince bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitle zaman içerisinde çok değişti. Teşkilat ve genel merkez yapısı değişti. Ne değişmedi? Sayın Erdoğan orada duruyor. AK Parti'nin ilk 70 kurucusundan birisiyim. Çok açık tutum belirledik. Kavgaya gerek yok, yarınlara bakalım dedik.

Şu anda hukuk, demokrasi, özgürlük, ekonomik krizi yaşıyorsak 2001'de yaşıyorduk. O zaman 28 Şubat döneminin etkisi ağır şekilde devam ediyordu. O günkü generaller 'bin sene sürecek' diyordu. 2001'de kriz geldi vurdu ülkeye. Biz artık tamamen hedefimizi, yönümüzü Türkiye'nin yarınlarına çevirdik. Şu andaki hükümet ne yapmış, ne etmiş ilgilenmiyoruz. Sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. İnsan kaynağı erozyona uğradığı, istişare kültürünü terketmiş bir yapı var karşımızda. 1 sene öncesine kadar hükümet ne yapacak diye soruyordu millet. Artık onu kimse sormuyor. Bize 'seçimden sonra siz ne yapacaksınız' diyorlar.



Öncelikle olayın özüne baktığımızda buradaki televizyon kanalı örgütün propagandasını yapan bir kanal. Onu tespit etmek lazım. Burada TSK'yı itham edici iddialar var. Ancak işin özüne baktığımızda bunları ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdiğinizde böylesine bir tutukluluk sürecine gidecek kadar hukuki zemin görmedik. Hukuk ve Adalet Komisyonu Başkanlığımız konuyu irdeledi. Parti üyemiz olan 5 bin avukatımız var. İşin garip tarafı, önce sayın Erdoğan'ın çıkıp yaylım ateşine tutması, arkasından Bahçeli'nin benzerini yapması arkasından yargının adım atması. Bu gerçekten kabul edilecek bir şey değil. Bağımsız yargı varsa Cumhurbaşkanı veya küçük ortağından sinyal beklemeden harekete geçmesi lazım. Polis baskınıyla evinden alınıp kameralar önünde götürmeler, şunlar bunlar. Bu siyasi iradenin derin izlerini yaşayan süreç. Hukuk devletinde, bir ülkenin anayasaya göre tarafsızlık yemini etmiş bir cumhurbaşkanının böylesine kişi ve kurumları hedef alması kabul edilecek bir şey yok. Bir tutuklama olacak mı bilemiyoruz. Kaldı ki, yurt dışında iken Türkiye'ye dönmüş. Evinde oturuyor. Avukatı ifade vermek için hazırım diyor. Yok biz illa yaka paça evinden tutup getireceğiz. Bu günün düşmanı panosuna da Türk Tabipler Birliği'ne yazdılar. Oradaki ifadeleri benim savunmam sözkonusu olamaz. Ama hükümetin siyasi bir operasyonla bu işi yapmasını biz kesinlikle doğru görmüyoruz. Cumhurbaşkanlığında avukat mı yok? Savcılığa iki satırla suç duyurusunda bulunsunlar. Cumhurbaşkanının kürsüden bunu söylemesi siyasidir, hukuki değildir. Diyorum ya, sürekli düşman lazım. Seçime kadar daha çok göreceğiz bunları. Sonraki haftalarda 'Bu düşman, bu vatan haini' diyeceksiniz. Sen tek imzayla ülkeyi yönetiyorsun. Ülke sürekli zemin kaybediyor.

Gerçekten farklı yola girselerdi bizi de çağırırlardı. Hala kafalarında bir ayrıştırma var. Çok dar bir şeyse Meclis'te grubu olan partiler dersiniz, biraz genişletirseniz Meclis'te milletvekili olan partiler dersiniz. Gerçekten demokrat duruş olsa bu, 'hata yaptık, açılım yapmak istiyoruz' deseler, ayrıştırıcı zihniyet sıfırlanmış olsa bizi de davet ederler. Durdun durdun seçime bu kadar zaman kala mı aklına geliyor. İşten kovdurduğun, basın kartlarını iptal ettiğin gazetecileri çağırıyorsun. Dünyada demokraside 177 ülkede 149'ncuyuz.

6'lı Masa Türkiye için yeni kavram. İlk defa seçimlerden çok önce partiler bir araya geliyorlar ve seçimden sonra hedefler belirliyor. Bunu Türkiye ilk defa yaşıyor. 2018'de ittifak yapıldı, seçim barajının uygulanmaması içindi. Seçimden sonra ittifakın hukuki niteliği düştü. Bu sefer 6'lı Masa çok farklı. Şu anda 6 parti ülkeyi beraber yönetme iradesiyle masaya oturmuş durumda. Partileri dışarıdan izleyenler için de yeni durum. Dışarıdan CHP'ye 'bunları niye sağına, soluna oturtuyorsun7 diye eleştiriyorsa da diğer partiler de kendi tabanlarından sorular alıyor. Bizim üyelerimizin yüzde 20'si CHP, yüzde 10'u HDP'ye oy vermiş insanlar. Bize her türlü görüş geliyor. Biz kendimiz için sağ sol kavramını kullanmıyoruz. Türkiye'yi ayrıştıran, bölen o kadar çok kavram var ki. Mevcut partilere destek verebilirdik. Niye parti kurduk? Türkiye'ye yepyeni bir siyaset anlayışı için DEVA Partisi'ni kurduk. 6 Masa, bir miktar daha görünür olmamızı sağladı. Bizi hiç haber yapmayan televizyon kanalları mecburen bahsediyor ama bazıları adımızı geçirmiyor. Belli bir görüşteki insanların CHP'yi eleştiriyor olması, 6'lı Masa'yı eleştiriyor olmasına bakacak olursak. Bugün hiçbir siyasi parti kendi adayı ile seçime girdiğinde ilk turda yüzde 50 artı 1'i alamıyor. Bunu AK Parti'de alamadı. AK Parti'nin adayı olarak girseydi Erdoğan ilk turda kazanması imkansızdı. Partilerin beraberce çalışma mecburiyeti var. Bir parti yüzde 49 alacağım dese bile yetmiyor. 'Ben bu seçime tek başıma gireceğim' dese bile olmuyor.

Burada asgari ortak müşterek arıyoruz. Her parti kendi bildiği gibi yürüse 6'lı Masa olmaz. Geçmişi konuşursak anlaşmamız mümkün değil, kavga çıkar. Geçmişte anlaşmaya çalışmak da mümkün değil. Mevcut sisteme göre partiler bir araya geliyor. Seçimden sonra ülkeyi kimin yöneteceğiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Bu ilk defa oluyor. Biz eski parlamenter sistemde seçimlerden sonra oluşturulan birliği seçimlerden önce oluşturuyoruz. En önemli avantajı seçimlerden sonra vakit kaybetmeyeceğiz. Ülke zaman kaybetmeyecek. Adına koalisyon demek istemiyorum, çünkü kelime bayağı yıpranmış, birliktelik diyelim. Koalisyonlarda hakaret ettiğiniz genel başkanlarla oturup anlaşıyordunuz.

Birinci başlığımız demokrasiye geçiş; yani güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması. Aralık 2020'de kendi parlamenter sistem çalışmamızı bitirdik. Daha sonra diğer partilerle tur yaptık. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi diye devam ettik turumuza. Ocak 2021'de sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede 'DEVA Partisi ile CHP parlamenter sistem konusunda kararı alınmıştır' dedik. Ondan sonra zaten Millet İttifakı vardı. Onun genişletilmesi, farklı yapıyla devamıyla ilgili görüşmeler yaptık. En sonunda ortak irade oluştu, Eylül 2021'de 6 genel başkan oturdu, parlamenter sistemle ilgili bir ortaklaşma başladı. Bu birinci işimizdi.

Geçiş sürecinin yol haritasıyla ilgili süreç başlattık. Ben sessiz bir tur yaptım. 5 genel başkanı ziyaret ettim. Bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Sonra geçiş sürecinin yol haritası konusunda ortak karar aldık. Temel politika alanlarda ortak çalışmaları ilan edeceğiz dedik. İlk seçimden parlamenter sisteme kadar geçene kadar nasıl yönetileceğiz? Cumhurbaşkanı tam yetkili olarak seçildi. Ama ortak aday. Mesela 5 yıl kafama estiği gibi yöneteyim dememeli değil mi? Mutabakatla yürütecek geçiş süreci tasarlamamız gerekiyor. 32 başlık belirledik, siyasi patilerle paylaştık. Hep beraber bunu çalışalım, seçimlerden sonra geçiş sürecinde ülke nasıl yönetilecek hep beraber karar verelim dedik. Yürütme boyutu var, yasama boyutu var. Cumhurbaşkanı atama yetkilerini, düzenleme yetkilerini nasıl kullanacak?

İlk toplantı 12 Şubat 2022'ydi. 1 sayfalık açıklamada ittifak kelimesi tartışıldı. Biz ittifak kelimesini istemedik. Bir geçiş süreci, iki temel konularda uzlaşı sağlandıktan sonra ortak aday konusunda zemin hazır olacak. O noktada adına ittifak demek kolay bir iş. Bir de ne yapacağımız var. Seçimlerden sonra ilk günden itibaren icraat ne olacak. Biz DEVA olarak 15 alanda eylem planı açıkladık. Gün gün ne yapılacağı belli. Hepsini açıkladık. Bütün bunları çalıştık. En son madenciliği ve 3 gün içinde kültür sanatı açıkladık. 22 alanda eylem planları tamamlayacağız. Son toplantımızda bütün çalışmalarımızı masaya koyduk. 1 ayda çalışmalarımızın tamamını bitiriyoruz. Her parti kendi çalışmasını koyuyor. Mesela tarımla ilgili 56 madde var. Mutabık kalacağımız 3-5 sayfa ortak politika dökümanı olması gerekiyor. Ortak adayın ve 6 partinin de benzer şeyleri söylemesi lazım.

Adaylık en son konu. Bugün konuştuğumuz zaman adayları hep geçmişi, kimliği tartışılıyor. Yanlış tartışma oluyor. Aday kim olursa olsun, yapacağı aynı şey olacak. Kimliği, geçmişi, ideolojisinden öte ortak aday bu ülke için neler yapacağını anlatacak. Avrupa'daki başarılı örnekleri tek tek inceledik. 6 parti biraraya geliyor, kolay değil. Farklı teşkilatlar. Yarınlar için ortak politika seti hazırlıyorsunuz. En çok korktuğumuz konulardan birisi göçtü. Farklı farklı fikirler vardı. DEVA Partisi olarak Göç Eylem Planı olarak açıkladık. Nasıl dönecekler, motivasyonları ne olacak? Bizden sonra iki parti daha çalışma yaptı. Birbirlerine o kadar çok benziyor ki. Aklın yolu bir. 3 parti açıkladı bugüne kadar. Birbirine çok yakın şeyler. En çok korktuğumuz alanda bile 3 partinin çok yakın olduğunu görmüş olduk.

Daha sık toplanmak iyi de olur fakat herkesin programı o kadar yoğun ki, hemen ortak tarih belirlemek kolay olmuyor. Kasım ayında ortak bir tarih belirlemek için ev sahibi olarak 2. turun ikinci toplantısını yapacağız....

Ayrıntılar geliyor...