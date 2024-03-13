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        Haberler Gündem DEVA Partisi Muğla İl Başkanı istifa edip AK Parti’ye katıldı

        DEVA Partisi Muğla İl Başkanı Emre Çay partisinden istifa edip AK Parti’ye katıldı

        DEVA Partisi Muğla İl Başkanı Emre Çay, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aydın Ayaydın ile görüşmesinin ardından görevinden ve partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Katılımın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Muğla'ya geleceği gün gerçekleşmesi dikkat çekerken Çay yaptığı açıklamada "Bu kararımı alırken, geleceğe dair umut dolu bir bakış açısıyla, şehrimizin gelişimi ve refahı için daha etkili ve yenilikçi çözümler sunabilmeyi şiar edindim" ifadesini kullandı. Çay'a AK Parti rozetini Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:41
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        DEVA İl Başkanı, Ayaydın'la görüştükten sonra AK Parti'ye katıldı
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        31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, siyasette dikkat çekici gelişme daha yaşandı. Ali Babacan’ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi’nin Muğla İl Başkanı Emre Çay, görevinden ve partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Bu katılımın Babacan'ın Muğla'ya ziyaret edeceği günde gerçekleşmesi dikkat çekerken Çay'ın kararı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ile görüşmesinden sonra aldığı öğrenildi.

        "GELECEĞE UMUTLU BAKIŞ AÇISIYLA"

        Çay yaptığı açıklamada “Bugün önemli bir karar aldığımı sizlerle paylaşmak için buradayım. Mevcut partim DEVA Partisi İl Başkanlığından ve Üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım ve yeni bir siyasi harekete katılma kararı verdim. Bu kararımı alırken, geleceğe dair umut dolu bir bakış açısıyla, şehrimizin gelişimi ve refahı için daha etkili ve yenilikçi çözümler sunabilmeyi şiar edindim. Bu amaçla, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldığımı sizlerin aracılığıyla tüm kamuoyuna açıklıyorum” dedi.

        “HER KESİMİ KUCAKLAYACAK ANLAYIŞ”

        Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın’dan övgüyle söz eden Çay, şöyle devam etti: “Sayın Ayaydın’ın kente dair projeleriyle, bilgisiyle ve tecrübeleriyle yepyeni bir döneme öncülük edeceğine olan inancım tamdır. Bu güçlü liderlikle, şehrimizi daha ileriye taşıyacak önemli adımların atılacağına inanıyorum. Şehrimizin her kesimini kucaklayacak, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla, daha yaşanabilir bir kent vizyonu için bu harekete katılıyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine duyarlı, çevreye ve kültürel mirasa saygılı bir anlayışla, daha güzel bir gelecek için el ele çalışacağımı taahhüt ediyorum. ‘Ayrım yok, hizmet var’ şiarıyla, Muğla ve Muğla'da yaşayan herkese hak ettikleri seviyeye en kısa zamanda ulaşmak için kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim. Muğla’nın uzun yıllardır susamış olduğu hizmeti Sayın. Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile giderecektir. Bu kararımın, şehrimizin geleceği için bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.”

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