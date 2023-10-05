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        DEVA Partisi Şırnak İl Başkanlığı ve Silopi İlçe Başkanlığı istifa etti

        Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Şırnak İl Başkanlığı ve Silopi İlçe Başkanlığı tüm yönetim kurulu ile birlikte istifa etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:22 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:22
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        DEVA Partisi'nde isitifa
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        Şırnak İl Başkanı Guhdar Zeyrek ve Silopi İlçe Başkanı Temir Sarboğa, DEVA Partisi’nden yönetim kurulu olarak toplu istifa ettiklerini duyurdu. İstifa gerekçelerini, DEVA Partisi'nin ilke ve kuruluş değerlerinden uzaklaştığını belirterek istifa ettiklerini açıkladı.

        İstifa dilekçilerinde, “3 yıla aşkın şehrimize ve ülkemize hizmet etmek amacıyla şahsım ile beraber büyük emek ve fedakarlıklar gösteren değerli yol arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda bugün itibari ile il Yönetimi, Merkez ilçe Yönetimi ve Silopi ilçe Başkanlığı yönetimi olarak DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayız” denildi.

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