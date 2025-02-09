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        Haberler Gündem Deve güreşlerini izlerken kalp krizi geçiren CHP'li meclis üyesi, hastanede hayatını kaybetti

        Deve güreşlerini izlerken kalp krizi geçiren CHP'li meclis üyesi, hastanede hayatını kaybetti

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen Kuyucak Deve Güreş Festivali'nde, protokol tribününde bulunan CHP'li Kuyucak Belediye Meclis üyesi Ömer Gerçeker (61) bir an da yere yığıldı. Davetliler arasında bulunan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'in ilk müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılıp hastaneye kaldırılan Gerçeker, burada hatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:45
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        Güreş heyecanına kalbi dayanmadı
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        Kuyucak Deve Güreş Arenası'nda bugün Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden toplam 180 pehlivan devenin katılımıyla yaşanan güreşlerde acı bir olay yaşandı. Binlerce kişinin izlediği güreşleri protokol tribününden takip eden CHP'li Kuyucak Belediye Meclis üyesi Ömer Gerçeker bir anda oturduğu sandalyeden yere düştü. O esnada hemen ön sırada bulunan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Gerçeker'e ilk müdahaleyi yaptı.

        Gerçeker'in kalp krizi geçirdiğini belirleyen Başkan Tetik, bir yandan da 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmasını sağladı. Başkan Tetik'in bir süre kalp masajı yaptığı Gerçeker'in duran kalbi tekrar çalıştı. Gerçeker, ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gerçeker, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Bir süredir diyabet ve yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Gerçeker'in ölümü sevenlerini ve yakınlarını üzdü.

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