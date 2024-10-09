Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti
Restoran zinciri Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti. Arif Develi'nin cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek
Ünlü restoran zinciri Develi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Arif Develi hayatını kaybetti.
Arif Develi'nin cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.
Develi'nin geçmişi 1900'lü yılların başına kadar gidiyor. Arif Develi’nin dedesi 1912 yılında, Antep’de kebapçılık mesleğine başladı.
Babası Antep’te kebapçılık mesleğini sürdürürken Arif Develi, 1966 yılında henüz 22 yaşındayken Develi'yi İstanbul’un tarihi semti Samatya’ya taşıdı.
Develi'nin yönetiminde Arif Develi'nin iki oğlu Ali ve Nuri Develi yer alıyor.