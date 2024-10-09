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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti

        Restoran zinciri Develi'nin kurucusu Arif Develi hayatını kaybetti. Arif Develi'nin cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:43
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        Arif Develi hayatını kaybetti
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        Ünlü restoran zinciri Develi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Arif Develi hayatını kaybetti.

        Arif Develi'nin cenazesi, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

        Develi'nin geçmişi 1900'lü yılların başına kadar gidiyor. Arif Develi’nin dedesi 1912 yılında, Antep’de kebapçılık mesleğine başladı.

        Babası Antep’te kebapçılık mesleğini sürdürürken Arif Develi, 1966 yılında henüz 22 yaşındayken Develi'yi İstanbul’un tarihi semti Samatya’ya taşıdı.

        Develi'nin yönetiminde Arif Develi'nin iki oğlu Ali ve Nuri Develi yer alıyor.

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