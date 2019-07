WASP NETWORK

Yönetmen: Olivier Assayas

Fernando Morais’in 'The Last Soldiers of the Cold War' adlı kitabından uyarlanan filmin senaryosu da yönetmen Olivier Assayas’a ait. Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve Florida merkezli bir terörist ağına dahil olan Kübalı ajanları anlatan filmde başrolleri Penelope Cruz, Edgar Ramirez, Wagner Moura, Gael Garcia Bernal gibi usta isimler paylaşıyor.