Devler Ligi için kadın futbol şartı

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu´nda mücadele eden Bitexen Adana İdmanyurduspor, ligde 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 30 puanla ligde 3´üncü sırada bulunuyor. Yaptıkları transferlerle ligde emin adımlarla ilerleyen Bitexen Adana İdmanyurduspor Başkanı ve Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylacı, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. Taylancı, geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda UEFA'nın kadın futbol takımlarını koruma adına adımlar attığını açıkladı. UEFA'nın 2023-2024 sezonunda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kadın futbol takımı olmayan kulüplerin müsabakalarda yer almaması için çalışmalara başladığı belirten Taylancı, bu kapsamında Türkiye'de 8 önemli kulübün kadın futbol takımı kurduğunu kaydetti. Son 2 yıldır kadın futbol takımına rağbetin arttığını ifade eden Taylancı, "Son dönemlerde 8 profesyonel futbol kulübü, kadın futbol kulübü kurdu. UEFA 2023-2024 sezonunda Türkiye´de dahil Avrupa´da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler kadın futbol takımı yoksa katılamayacak. Kadın futbolunun gelişmesi için önemli bir adım" dedi.

`TÜRKİYE´DEKİ KULÜPLER OYUNCULARIMIZIN PEŞİNDE´

En iyi yabancı oyunların takımlarında yer aldığını anlatan Taylancı, "Türkiye´nin gelmiş geçmiş en iyi yabancı futbolcularından 6'sı bizde. Kongo´dan 3, Nijerya´dan 1, Gabon´dan 1, Kazakistan milli takımından 1 transfer gerçekleştirdik. Türkiye´deki bütün kulüpler bizim oyuncularımızın peşinde. Oyuncularımıza kulüp evi tahsis edip hazırladık. 10 sporcumuz konaklıyor. Başlarında kadın yöneticimiz var. Kulübümüzde aile ortamı var" ifadelerini kullandı.