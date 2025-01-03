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        Devlerin Osimhen savaşı

        Juventus, yıldız golcünün İtalya'da kalması için bastırıyor. Manchester United ve Chelsea Ada'ya götürmek için her fedakarlığa hazır. Barcelona, Lewandowski'yi onunla yedeklemek istiyor. Paris Saint Germain ve Galatasaray da kararlı şekilde ilerliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:06
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        Yılın en flaş transferi olarak gösterilen Osimhen'i, Avrupa devleri rahat bırakmıyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Nijeryalı golcü için Napoli'nin kapısını aşındıranların sayısı her geçen gün artıyor.

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        Sezonu Galatasaray'da tamamlamak ve gol kralı olmak istediğini açıklayan Nijeryalı yıldız konusundaki gelişmeleri İtalyan basını aktardı.

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        Herkesten önce Juventus, Osimhen'i Vlahovic'in alternatifi olarak Napoli'den almak istiyor. İtalyan ekibi, bunun için 75 milyon euroluk satın alma bedelini Napoli'ye ödemeye hazır.

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        Bugüne kadar alıcı listesinde fazla ismi geçmeyen Paris Saint Germain de oyuncu için devreye girdi. Fransız ekibi de Napoli'ye bonservis bedelini ödeyip, erkenden işi bitirmek isteyen takımlar arasında.

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        Geçen sezondan beri Victor Osimhen'le ilgilenen Chelsea ve kötü gidişi durdurmak için her türlü maddi fedakarlığı yapan Manchester United da Napoli'yle bu konuda görüşme yapan takımlar.

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        Aynı şekilde Galatasaray da Victor Osimhen'in tapusunu alıp, daha sonra gerekirse kendisi satmak niyetinde. Galatasaray'ın alması halinde fiyatın 6 milyon euro daha ucuz olması, en büyük avantaj.

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        Son anda Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için devreye giren kulüplerden biri de Barcelona. İspanyol ekibi yaşlanan golcüsü Robert Lewandowski'ye alternatif olarak Osimhen'i getirmek niyetinde. 36 yaşındaki Lewa'nın sözleşmesi 2026 yazında bitiyor. Barça Nijeryalı yıldızla, hücum hattını güvence altına almaya kararlı.

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        Bu şartlar altında transferde belirleyici unsur ise Osimhen'in tercihi olacak. Nijeryalı golcünün oynamak istediği takım, ipi göğüsleme fırsatını da ele geçirecek.

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        Yıldız oyuncunun Galatasaray'da gördüğü ilgiden mutlu olduğunu söylemesi ise Aslan açısından bir başka avantaj...

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