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Devlet 90.6 milyar lira vergiden feragat etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücretin 5.500 liraya yükseltilmesiyle sağlanan vergi istisnalarının 32.8 milyar TL yükseldiğini ve böylece devletin toplamda 90.6 milyar TL vergiden feragat ettiğini bildirdi

Devlet 90.6 milyar lira vergiden feragat etti
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücretteki son artışın ardından devletin feragat ettiği toplam vergi miktarının 90.6 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57.8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32.8 milyar TL’lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90.6 milyar TL’ye yükselmiştir" ifadeleri yer aldı.

GÜÇLÜ EKONOMİ VURGUSU

Devletin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumda olduğu belirtilen açıklamada "Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz" denildi.

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