Devlet desteğiyle arıcılık yapan kadın girişimci, markalaştırdığı ürünlerini pazarlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Devlet desteğiyle arıcılık yapan kadın girişimci, markalaştırdığı ürünlerini pazarlıyor

Yalova'da Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanarak kilogramı 7 bin lira olan arı sütü üretimine başlayan Rukiye Dağ, bununla beraber ürettiği diğer ürünleri de markalaştırarak e-ticaret sitesinden satışa sunuyor

Devlet desteğiyle arıcılık yapan kadın girişimci, markalaştırdığı ürünlerini pazarlıyor
AA

Yalova'da Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanarak kilogramı 7 bin lira olan arı sütü üretimine başlayan Rukiye Dağ, bununla beraber ürettiği diğer ürünleri de markalaştırarak e-ticaret sitesinden satışa sunuyor.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Kabaklı köyünde 60 kovanla başladığı arıcılıkta bugün 250 kovana ulaşan Dağ, sadece bal üretmekle yetinmeyerek doğal 6 ürünü markalaştırdı.

Özellikle kilogramı 7 bin lira olan arı sütü üretimiyle Türkiye'nin sayılı üreticileri arasına girmeyi başaran Dağ, arı sütü, propolis ve çeşitli bitkiler kullanarak yaptığı kremle adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen taleplere yetişmeye çalışan Dağ, eşi Ahmet Dağ'ın desteğiyle işini her geçen yıl büyütmeye devam ediyor.

Dumlupınar Üniversitesi Tekstil Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre tekstil sektöründe çalışan Dağ, AA muhabirine, çocuk sahibi olduktan sonra mesleği bıraktığını anlattı.

Yeniden iş hayatına dönmek istediğinde bu kez farklı bir iş tercih ettiğini belirten Dağ, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak arıcılığa başladığını söyledi.

Dağ, doğal ürünlere merakı olduğunu ifade ederek, "Doğaya, doğal ürünlerin gücüne aşığım. Hayat tarzımı işim yapmak istedim. Bu yüzden 2015 yılında arıcılık sektörüne girdim. Çocuklarıma ve gelecek nesil için faydalı ürünler yapmak istedim. Devlet desteğinden ve projelerden yararlandım." diye konuştu.

-Azmetti, Türkiye'nin sayılı arı sütü üreticisi arasına girdi

Bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünlerini ürettiğini ifade eden Dağ, Türkiye'nin arı sütü üretiminde sayılı işletmeleri arasında yer aldığını söyledi.

Arı sütü üretiminin çok zahmetli bir iş olduğunu ve bu konuda eşinin kendisine destek verdiğini söyleyen Dağ, arı sütünün perakende kilogram fiyatının 7 bin liradan başladığına dikkati çekti.

Dağ, kimyasal ürünleri tercih etmediğini ve bu nedenle de doğal bir cilt kremi yapmak istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bal mumu, polen ve bal ile arılarımızın yanında yetişen papatya ve kantaron gibi bitkileri toplayarak kendime bir cilt besini, kremi yaptım. Kendim bu doğal arı ürünlerini birleştirip krem formunda cildime sürdüm. Birçok özelliği de barındırdığı için arkadaşlarımdan olumlu cevaplar aldım. Kendilerine de yapmamı istediler. Bu şekilde başladı."

Kadınlara iş hayatında tavsiyeler bulunan Dağ, "Kadınlarımız hayallerinin peşinden gitmeli. Hayallerin peşinen gitmeye korkmayın. Hayalinizin peşinden gitmek için de süper gücün gelmesini beklemeyin. Çünkü süper güç sizsiniz. Gücünüzün farkında olun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı