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        Haberler Sağlık Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin ataması yapıldı | Sağlık Haberleri

        Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin ataması yapıldı

        Sağlık Bakanlığı, 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla 12 bin 519 hekimin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:36
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        12 bin 519 hekimin ataması yapıldı
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        Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonucu Bakanlığımız birimlerine 11 bin 462'si pratisyen hekim ve 1057'si uzman hekim olmak üzere toplam 12 bin 519 hekimin ataması yapılmıştır. Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır. Değerli hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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