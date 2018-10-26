Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İmar Barışı'nda 31 Ekim’de sona erecek başvuru sürecinin 6 ay uzatılmasının çok doğru olacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başvuru süresinin uzatılması yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduklarını belirten Avdagiç, "İmar Barışı'nda başvuru süresini uzatırsak, hem şimdiye kadar ödenen 5 milyar liralık başvuru bedeli ikiye katlanır hem de devlet babanın şefkat eli bir sebeple başvuru yapamamış vatandaşa da uzanmış olur." ifadesini kullandı.

Avdagiç, İmar Barışı'nda 31 Aralık olan son ödeme süresinin de gözden geçirilmesinin yararlı olacağını belirterek, "Bilhassa ticari binalarda İmar Barışı’na başvuru tutarları daha yüksek. Yaşadığımız süreç de göz önünde bulundurularak, sanayi üretimi yapılan yerler ve ticari binalarda İmar Barışı'nda taksitlendirme ve ödeme kolaylığına ihtiyaç var. Bu, başvuruları da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şekib Avdagiç, İmar Barışı’nın yanı sıra konut ve iş yeri satışında KDV ve tapu harcı indirimlerinin de devam etmesinin gerektiğini savundu.

KDV ve tapu harcında indirimlerin sürmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"İş yerleri ve 150 metrekareden büyük konutlarda yüzde 8’e indirilen KDV de eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa, 1 Kasım’da yeniden yüzde 18'e çıkacak. Yine yüzde 4'ten yüzde 3'e çekilen tapu harcı avantajı da devam ettirilmeli. KDV ve tapu harcında indirimlerin 31 Mart 2019'a kadar sürmesi, sektörün son aylarda yaşadığı sorunları aşmasında etkili olacak."

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