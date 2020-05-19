Devlet konservatuvarı öğrencileri evlerinden

AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan klip, üniversite ve konservatuvarın sosyal medya hesabında yayınlandı.

Rektör Yardımcısı, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yönlendirmesi ve Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Sela Can Dökmeci'nin koordinatörlüğünde anlamlı bir video hazırladıklarını ifade etti.

Orkestra üyesi müzisyenlerin şef Ümit Çavuş yönetiminde eseri seslendirildiğini ve hazırlanan klibin kısa sürede paylaşıldığını aktaran Zafer, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle devlet konservatuvarında okuyan sanatta yeterlik, yüksek lisans, lisans ve lise öğrencilerinden oluşan 30 müzisyen evlerinden enstrümanlarıyla Muammer Sun'un eseri 'Biz Atatürk Gençleriyiz' marşını seslendirdi. Daha önce 23 Nisan'da da yaptığımız gibi günün anlam ve önemine uygun olarak sadece öğrencilerimizden oluşan bir video yapmaya karar verdik. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmanın ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."