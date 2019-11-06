Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen törende, devlet korumasında yetişen, ilköğretim seviyesinde 932, lise seviyesinde 978, ön lisans seviyesinde 140 ve lisans seviyesinde 133 olmak üzere toplam 2 bin 183 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildi. Töreninin düzenlendiği salonu dolduran gençler, heyecan içinde kura çekilmesini bekledi.

'DÜNYADA KORUMASIZ 400 MİLYON ÇOCUK VAR'

Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün dünyada, farklı nedenlerle korunmasız yaşayan çocuk sayısının resmi rakamlara göre 150 milyonu, resmi olmayan rakamlara göre ise 400 milyonu aştığını söyledi. Bakanlık olarak, gençlerin hayata en iyi şekilde hazırlanması ve korunması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Selçuk, "Bakanlığımızın sosyal hizmetleri; aile odaklı bir anlayış ve stratejiyle yürütülmekte. Çocuklarımızın aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak da koruma hizmetlerimizin temelini oluşturuyor. Evlatlarımızın hem fiziksel, hem de psikolojik ve ahlaki gelişimi için gerekli şartları, öncelikle aile ortamında sağlamayı önemsiyoruz" dedi.

'ARALIK AYINDA DA ATAMA YAPACAĞIZ'

Devlet korumasında yetişen gençlerin gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsediklerini dile getiren Bakan Selçuk, 2014 yılında gençlerin kamu kurumlarına atanmasında merkezi yerleştirme sistemine geçtiklerini hatırlattı. Hak sahipliğini kazanmada başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardıklarını, kamu kurumlarına yerleştirmeleri yılda 1'den 3'e çıkardıklarını, 2018 yılında yaptıkları düzenlemeyle unvanla atama hakkı getirdiklerini anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"1988'den 2002'ye kadar 21 bin hak sahibi bu kapsamda işe yerleştirilebilmiş iken, 2003-2018 yılları arasında hükümetlerimiz döneminde işe yerleştirdiğimiz gençlerimizin sayısı 29 bine yaklaştı. 2019 yılında da bugün yapacağımız yerleştirme işlemi ile de 2 bin 183 kadro için ilana çıktık. Gelecek ay bir yerleştirme daha yapacağız. Böylelikle 2019 yılı içinde 3 bin 200 kadro/pozisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kadroların tamamına yerleştirme yapabildiğimiz takdirde 17 yılda kamuya yerleştirilen devlet korumasından yararlanan gençlerimizin sayısı 32 bine ulaşmış olacak."

MUTLULUK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Eskişehir'de Çevre ve Orman Bakanlığı'na atanmasını annesiyle birlikte kutlayan Oğulcan Tunçel, "Birçok yer yazmıştık, orası çıktı. Çok iyi oldu" dedi.

Hizmetli kadrosunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yerleşen Ali Berk ise "Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

2 senedir atanmayı bekleyen Ece Nur daise mutluluğunu yerleştirilen bir başka arkadaşıyla paylaştı. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen birçok genç gözyaşı döktü.