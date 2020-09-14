Devlet korumasındaki çocuklara uzaktan eğitimde

AA

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan okul çağı çocuklarının eğitimden kopmaması için gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin 81 ildeki tüm kuruluşlara talimat gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sürecin ağırlıklı olarak uzaktan eğitimle sürdürülmesi kararının alındığı anımsatılan talimat yazısında, çocukların eğitim süreçlerinin dikkatle takip edilmesi ve uzaktan eğitim programlarına eksiksiz bir şekilde katılımlarının sağlanması istendi.

Buna göre, kuruluşlardaki uzaktan eğitim uygulamaları, çocuk hizmetlerinden sorumlu il müdür yardımcılarının kontrolünde ilerleyecek. Tüm okul çağı çocuklarına rehberlik desteği verilecek, uzaktan ve yüz yüze eğitim sürecinde özellikle grup sorumluları ve bakım elemanları tarafından çocukların eğitimleri birebir takip edilecek.

- Uzaktan eğitime uygun günlük program yapılacak

Uzaktan eğitimle ilgili teknik eksiklikler ve ihtiyaçlar, Bakanlığa bildirilerek, çözüme kavuşturulacak.

Kuruluşlardaki tüm okul çağı çocuklarının EBA sistemine ve TRT EBA kanalına girişi sağlanacak ve çocukların bu programları kuruluş personeli gözetiminde etkin bir şekilde kullanmaları için gerekli ortam oluşturulacak.

Çocukların kuruluş günlük yaşam programları uzaktan eğitim süreçlerine göre yeniden düzenlenecek. Ayrıca kuruluşta kitap okuma saatleri belirlenecek ve EBA sisteminde yer alan kütüphane, çocuklara aktif olarak kullandırılacak.

- Sınava girecek öğrenciler için takviye kitap ve etüt desteği

21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak başlayacak okullarda, yüz yüze eğitim kapsamında kuruluşlarda kalan ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuldaki ve uzaktan eğitimdeki süreçleri uyum zorluğu yaşamamaları için kuruluştaki uzmanların takibinde ve kontrolünde ilerleyecek.

Bu yıl sınava girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu takviye kitaplar temin edilecek, ayrıca kuruluşlarda etüt dersleri yapılacak.

Uzmanlarca çocuklara sık sık bu sürecin bir tatil değil; olağanüstü fakat geçici bir dönem olduğu vurgulanacak.

- Üniversite öğrencileri için "eğitim ihtiyaçlarını giderin" talimatı

Uzmanlar, devlet korumasında yetişen ve üniversiteye devam eden gençlerle de iletişime geçecek ve gençlerin uzaktan eğitimle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesini sağlanacak.

Üniversitelerin açılması durumunda, gençlerin yurt durumlarıyla ilgili yaşanabilecek problemler de çözüme kavuşturulacak.