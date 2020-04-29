Devlet Malzeme Ofisi maske başvurusu, iş yeri sahibi olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Maske kullanımının zorunlu olduğu şu günlerde tüm iş yerlerinde ve çalışanlar maske ile eldiven kullanmak zorunda. Peki, iş yerleri ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?



DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO) MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni Koronavirüs (COVID19) salgını kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske talepleri, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nce (DMO) elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, söz konusu taleplerin https://www.dmo.gov.tr adresinden "DMO Müşteri Hesaplarına" giriş yapılarak Maske Talep Formu (https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Covid/MaskeTalep) sayfasından bildirilmesi gerekmektedir.

DMO Müşteri Hesabı olmayan Kamu kurum ve kuruluşları https://www.dmo.gov.tr/MusteriIslemleri/Uyelik/MusteriKayit adresinden üyelik başvuru formunu düzenlemek suretiyle kayıt olabileceklerdir.

Maske talebi hakkında daha fazla detay bilgi ve sorularınız için 444 5 366 veya bölge müdürlüklerimiz ile irtibat büro müdürlüklerimiz ile iletişme geçebilirsiniz.