Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

15 Ocak 2025'ten 14 Ocak 2026'a kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 10,25 lira ile 41,80 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 12,47 lira ile 49,97 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

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Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 10,25 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 17,42 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 21,64 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 28,04 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 37,34 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 41,80 lira olarak tahsil edilecek.