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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi! Sözleşmeli personel, devlet memuru 2024 yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi! İşte devlet memuru 2024 yemek ücreti...

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte 2024 yılı memur yemek bedelleri belirlendi. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan devlet memuru yemek bedeli 14 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Günlük öğle yemeği ücreti 600'e kadar, 1700'e kadar, 2 bin 800'e kadar, 4 bin 200'e kadar, 5 bin 400'e kadar ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli memurlardan farklı yemek bedelleri tahsil edilecek. İşte 2024 devlet memuru zamlı yemek bedelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:58
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, 2024 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi. 15 Ocak 2024'ten 14 Ocak 2025'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan alınacak yemek bedelleri açıklandı. İşte 2024 memur yemek ücreti tablosu...

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        BÜTÇEDEN KARŞILANMAYAN KISIM PERSONELDEN ALINACAK

        Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

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        15 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK!

        15 Ocak 2024'ten 14 Ocak 2025'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 7,70 lira ile 31,41 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 9,37 lira ile 37,55 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

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        DEVLET MEMURLARININ 2024 YEMEK BEDELLERİ NE KADAR OLDU?

        Bu kapsamda, günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 7,70 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 13,09 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 16,26 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 21,07 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 28,06 lira ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 31,41 lira olarak tahsil edilecek.

        Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 14 bin 870 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 9,37 lira, 25 bin 100 liraya kadar (25 bin 100 lira dahil) olanlardan günlük 16,26 lira, 34 bin 675 liraya kadar (34 bin 675 lira dahil) olanlardan günlük 29,51 lira ve 34 bin 675 liranın üzerinde olanlardan günlük 37,55 lira yemek bedeli alınacak.​​​​​​​

        Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

        Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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