Devlet memurluğunu bıraktı, dünyayı geziyor

Uzun yıllar ulusal kanallarda televizyon muhabiri olarak çalıştıktan sonra Mersin Basın İlan Kurumu Müdürlüğü´ne atanan Umut Çor, kamudaki görevinden 8 ay önce istifa edip dünya turuna çıktı.

DHA'nın haberine göre kimine göre çılgınca gelecek bu hareket, kurumun 60 yıllık tarihinde bir ilk oldu. Kurumdaki müdürlük görevinden kendi isteği ile istifa eden ilk kişi olan Çor; İran, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Singapur, Borneo, Brunei, Filipinler, Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Laos ve Güney Kore´yi dolaştı. Yaşadıklarını hazırladığı videolar ile 'Bir Dünya Umut' adlı youtube ve instagram kanallarından takipçileri ile paylaşan Çor, gezisinin Asya kısmını Endonezya, Myanmar ve Japonya ile bitirmeyi planlıyor. Toplamda 2 yıl sürecek gezisinin 13 ayını Asya´da, kalanını da Amerika´da geçirecek gezgin, geçen sürede yüzlerce ilginç olaya da yakından tanıklık ediyor.

'ÇOCUKLUK HAYALİM'

Yola çıkmanın kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirten Çor, "Nasıl böyle bir karar aldığınız sorusunun cevabı, aslında çocukluğundan bu yana hayalimdi dünyayı gezmek. Tüm hayatımı planlarken, ona göre plan yapmıştım. Televizyon muhabirliği, devlet memurluğu derken en sonunda zamanının geldiğini düşündüm ve devlet memurluğundan istifa edip bu seyahatte başladım. Bununla ilgili olarak hiç de pişman değilim" dedi.

`JULES VERNE ETKİLİ OLDU´

Çocukluğunda ünlü yazar Jules Verne´nin kitaplarının etkisinde kaldığını ifade eden Çor, "Çocukluğumda Jules Verne kitaplarını severdim. Jules Verne hep seyahatle ilgili kitaplar yazar. Jules Verne´nin yazdığı kitaplar beni çok etkiledi. O nedenle de dünyayı gezmeye karar verdim" diye konuştu.

`GEZMEK PAHALI DEĞİL´

Çor, gezginliğin pahalı bir şey olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Dünyayı gezmek dışarıdan göründüğü gibi öyle pahalı değil. Bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Lüks arabalarınızdan daha büyük evlerden daha çok kıyafetlerden vazgeçmek gerekiyor. Aslında bir beyaz yakalının İstanbul´da harcadığı para kadar dünyayı gezebiliyorsunuz. Bin dolara aylık ortalama dünyayı gezebilirsiniz."

'PİŞMANLIK DUYMUYORUM'

Yaklaşık bir yıldır gezisini sürdürdüğünü vurgulayan çor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gezime İran´dan başladım. Şu anda Kore´deyim. Kore Savaşı´nda şehit olan Mehmetçiklerin mezarındayım. Buradan Japonya´ya, oradan da dünya turuma Güney Amerika´dan devam etmeyi düşünüyorum. Dünya turu yapmak isteyenlere önerilerim öncelikle hayal kursunlar, para biriktirsinler. Dünya turu, ancak hayal kurarlarsa bu gerçekleşebilir. Gezerken de birçok ilginç şeylerle karşılaştım. Fareye tapan insanlar gördüm. Akrabalarının ölü bedenleri ile yaşayan, onları o bedenlerini 3 yılda bir mezardan çıkartıp kıyafetlerini değiştirenleri, inanılmaz gelenek ve görenekleri gördüm. Bu tura çıktığım için hiçbir zaman pişmanlık duymadım."

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