SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Umut çor
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Devlet memurluğunu bıraktı, dünyayı geziyor

Mersin'de, Basın İlan Kurumu İl Müdürü iken istifa eden Umut Çor, dünya turuna çıktı. 8 aydır İran, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Singapur, Borneo, Brunei, Filipinler, Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Laos ve Güney Kore gibi ülkeleri gezen Çor'un rotasında; Endonezya, Myanmar ve Japonya ile Amerika kıtası var

15.10.2018 - 10:04 | Güncelleme: DHA

Uzun yıllar ulusal kanallarda televizyon muhabiri olarak çalıştıktan sonra Mersin Basın İlan Kurumu Müdürlüğü´ne atanan Umut Çor, kamudaki görevinden 8 ay önce istifa edip dünya turuna çıktı.

DHA'nın haberine göre kimine göre çılgınca gelecek bu hareket, kurumun 60 yıllık tarihinde bir ilk oldu. Kurumdaki müdürlük görevinden kendi isteği ile istifa eden ilk kişi olan Çor; İran, Hindistan, Sri Lanka, Malezya, Singapur, Borneo, Brunei, Filipinler, Tayvan, Vietnam, Kamboçya, Tayland, Laos ve Güney Kore´yi dolaştı. Yaşadıklarını hazırladığı videolar ile 'Bir Dünya Umut' adlı youtube ve instagram kanallarından takipçileri ile paylaşan Çor, gezisinin Asya kısmını Endonezya, Myanmar ve Japonya ile bitirmeyi planlıyor. Toplamda 2 yıl sürecek gezisinin 13 ayını Asya´da, kalanını da Amerika´da geçirecek gezgin, geçen sürede yüzlerce ilginç olaya da yakından tanıklık ediyor.

 

'ÇOCUKLUK HAYALİM'

Yola çıkmanın kendisi için çocukluk hayali olduğunu belirten Çor, "Nasıl böyle bir karar aldığınız sorusunun cevabı, aslında çocukluğundan bu yana hayalimdi dünyayı gezmek. Tüm hayatımı planlarken, ona göre plan yapmıştım. Televizyon muhabirliği, devlet memurluğu derken en sonunda zamanının geldiğini düşündüm ve devlet memurluğundan istifa edip bu seyahatte başladım. Bununla ilgili olarak hiç de pişman değilim" dedi.

 

`JULES VERNE ETKİLİ OLDU´

Çocukluğunda ünlü yazar Jules Verne´nin kitaplarının etkisinde kaldığını ifade eden Çor, "Çocukluğumda Jules Verne kitaplarını severdim. Jules Verne hep seyahatle ilgili kitaplar yazar. Jules Verne´nin yazdığı kitaplar beni çok etkiledi. O nedenle de dünyayı gezmeye karar verdim" diye konuştu.

`GEZMEK PAHALI DEĞİL´

Çor, gezginliğin pahalı bir şey olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Dünyayı gezmek dışarıdan göründüğü gibi öyle pahalı değil. Bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Lüks arabalarınızdan daha büyük evlerden daha çok kıyafetlerden vazgeçmek gerekiyor. Aslında bir beyaz yakalının İstanbul´da harcadığı para kadar dünyayı gezebiliyorsunuz. Bin dolara aylık ortalama dünyayı gezebilirsiniz."

'PİŞMANLIK DUYMUYORUM'

Yaklaşık bir yıldır gezisini sürdürdüğünü vurgulayan çor, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gezime İran´dan başladım. Şu anda Kore´deyim. Kore Savaşı´nda şehit olan Mehmetçiklerin mezarındayım. Buradan Japonya´ya, oradan da dünya turuma Güney Amerika´dan devam etmeyi düşünüyorum. Dünya turu yapmak isteyenlere önerilerim öncelikle hayal kursunlar, para biriktirsinler. Dünya turu, ancak hayal kurarlarsa bu gerçekleşebilir. Gezerken de birçok ilginç şeylerle karşılaştım. Fareye tapan insanlar gördüm. Akrabalarının ölü bedenleri ile yaşayan, onları o bedenlerini 3 yılda bir mezardan çıkartıp kıyafetlerini değiştirenleri, inanılmaz gelenek ve görenekleri gördüm. Bu tura çıktığım için hiçbir zaman pişmanlık duymadım."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X