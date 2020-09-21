"Devlet millet" el ele verdi köy yolları yenilendi

AA

Uzunköprü Kaymakamlığı, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yollarının yenilenme ihtiyacı duyulan 10 köye 20 bin metrekare parke taşıyla birlikte gerekli kum ve alt yapı desteği verdi.

Muhtarların çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, devletin sağladığı parke taşlarını imece usulü döşeyip bozuk yol ve kaldırımları yeniledi.

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, AA muhabirine, devlet-millet iş birliğiyle güzel bir çalışma yapıldığını söyledi.

Geçen yıl da benzer bir çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Malzemeyi biz sağlıyoruz, işçiliğini köylülerimiz yapıyor. Bu sayede projenin verimliliği artıyor ve daha fazla köyümüze hizmet sunma imkanımız oluyor." dedi.

Erdoğan, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "İmece duygusunu hala yaşatıyoruz. Bunun karşılığını görüyoruz ve çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu yaptığımız çalışmada vatandaşlarımızın katkısıyla daha fazla iş yapma fırsatı elde ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Devlet ve millet olarak el ele verdik"

Değirmenci Köyü Muhtarı İskender Onur Atay da köylerde imece duygusunu yaşattıklarını, bozuk köy içi yollarının onarımı için talepte bulunduklarını vurgulayarak, "Kaymakamlığımızdan 3 bin metrekare parke taşı geldi. Biz de köy halkı olarak genci yaşlısı taşları döşüyoruz ve kışa hazırlığımızı tamamlıyoruz. Devlet ve millet olarak el ele verdik ve yollarımızı yapıyoruz. Valimiz ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Akın da köyü güzelleştirmek için çalıştıklarını ve bu çalışmanın tüm köylere örnek olması gerektiğini kaydetti.