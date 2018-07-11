Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce, devlet tiyatrolarının kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek, haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür." değerlendirmesi yapıldı.

DT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel medyada, "İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" şeklinde haberler yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sadece devlet tiyatrolarının değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümlerin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu KHK'den sonra çıkarılan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin geçici 1'inci maddesinde "2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur." ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

TİYATRO, OPERA VE BALE, CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BAĞLANDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anlaşılacağı üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kapatılması söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür.



Devlet tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

"FAALİYETLERİMİZ HİÇBİR AKSAMAYA UĞRAMADAN DEVAM ETMEKTEDİR"

703 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan ve kanununda değişiklikler yapılan Devlet Opera ve Balesi’nin Genel Müdürü Murat Karahan da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Karahan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyada çok az ülkeye nasip olan köklü bir Opera ve Bale geleneğine sahip ülkemizde bu güzide kurumlarımızın faaliyetleri hiçbir aksamaya uğramadan aynı şevk, heyecan ve başarı ile devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Karahan, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “Devlet Tiyatroları kapatılıyor” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Yeni sisteme geçiş sürecinde Devlet Opera ve Balesi “Bağlı Kuruluş” olması sebebi ile, aynı statüdeki diğer kuruluşlar gibi önümüzdeki dönemde yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile sistemdeki yeni statüleri ile faaliyetlerine aynı şekilde devam edecektir.”