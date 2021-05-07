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Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri iş birliğiyle hazırlanan internet adresi, devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri bir çat altında topluyor

Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeler tek çatı altında toplanıyor
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı altında sunulduğu internet sitesini videolu bir mesajla anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık daha kolay. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında www.yatirimadestek.gov.tr adresinde topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz." notuyla söz konusu siteye ilişkin detayların anlatıldığı bir video paylaştı.

Videoda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen web sitesinin yatırıma ilişkin tüm süreçleri ayrıntılarıyla aktardığı ifade ediliyor.

Buna göre, web sitesinin ana sayfasında yer alan arama motoru hızlı ve güvenilir sonuçlar veriyor. Destek ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında erişim sağlayan sitede, gelişmiş arama algoritmasıyla daha detaylı aramalar da yapılabiliyor.

Sitede bulunan "Teşvik Robotu" ile yatırım yapılması düşünülen şehir ve sektörle ilgili ayrıntılara ulaşılabiliyor. Yatırım teşvikinin getirisini tahmini olarak paylaşan sitede, "Yatırımcı Sözlüğü" ile destekler ya da yatırımla ilgili teknik terimlerin anlamı öğrenilebiliyor.

Sitenin "Yatırım Fırsatları" bölümünde yerel, ulusal ve küresel fırsatlara yönelik hazırlanmış ön fizibilite çalışmaları da bulunuyor. Örnek yatırım konularıyla ilgili özet bilgilere ulaşılabilen sitede, yatırım maliyetleri ve geri dönüş süresiyle ilgili detaylı bilgiler edinilebiliyor.

UZMANLARA ANINDA ULAŞILABİLİYOR

Sitede yer alan "Soru-Cevap" sayfasında, kalkınma ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi uzmanlarına anında ulaşılabiliyor. Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanabiliyor.

"yatirimadestek.gov.tr" adresine kayıt yaptıran kullanıcılar, devlet destekleriyle ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.

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