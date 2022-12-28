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Devletler 'görünmez' olacak

KPMG'nin “Devletlerin Dijitalleşmesi” raporuna göre 2030 yılına kadar devletlerin dönüşümü şu beş alanda öne çıkacak: Devletler teknoloji sayesinde kendilerini büyük ölçüde görünmez hissettirecek, devletler merkezi olmayan bir dünya için yeni modeller tasarlayacak, veriler merkezi olmaktan çıkacak ve güç bireylere kayacak, kodlama demokratikleşecek ve sürdürülebilir büyüme sağlanacak.

Devletler 'görünmez' olacak
HABERTURK.COM

Dijitalleşme her alanda olduğu gibi kamu sektörünü ve devletlerin hizmet sunma yöntemlerini de dönüştürüyor. Peki tarihler 2030'u gösterdiğinde dijitalleşme devletleri nasıl şekillendirmiş olacak? KPMG'nin “Voices on 2030” araştırma serisi kapsamında yayımladığı “Devletlerin Dijitalleşmesi” raporunda bu konuda çarpıcı öngörülere yer veriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı, Kamu Sektörü Lideri Alper Karaçar, “Dijitalleşme, insanların çevrelerindeki dünyayla etkileşim kurma biçimlerini kökten değiştiriyor. Devletler de özellikle COVID-19 salgınının yarattığı yıkımın ardından, vatandaşlara hizmet sunumunu iyileştirmek için yoğun bir şekilde teknolojiye başvurmaya başladı. Yeni kavramlar ve teknolojiler vatandaşlar tarafında ortaya çıkan beklentilerin karşılanmasını sağlayan unsurlar haline geldi. Daha sekiz yıldan az bir süre var ama 2030'a yönelik beklentiler şimdiden çok yüksek. Sosyal, siyasi, ekonomik ve diğer pek çok alanda dijital dönüşüm devam ediyor ve büyük hedefler belirleniyor. 2030 yılında devletleri nasıl dünya bekliyor? Kamu sektörü bu beklentileri karşılayabilmek için ne yapabilir? Hazırladığımız rapor, 2030 yılına kadar kamu hizmetlerinde dijital dönüşümle ilgili birçok soruya yanıt veriyor” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki kamu sektörü liderlerinin ve vizyonerlerin görüşlerinin yer aldığı raporda dünya genelinde hükümetlerle birlikte çalışan KPMG'nin bu alanda edindiği deneyim ve içgörülerden yola çıkarak paylaştığı öngörüler de bulunuyor. Rapora göre 2030 yılına kadar devletlerin dönüşümü şu beş alanda öne çıkacak: Devletler teknoloji sayesinde kendilerini büyük ölçüde görünmez hissettirecek, devletler merkezi olmayan bir dünya yeni modeller tasarlayacak, veriler merkezi olmaktan çıkacak ve güç bireylere kayacak, kodlama demokratikleşecek ve sürdürülebilir büyüme sağlanacak.

VATANDAŞLA KESİNTİSİZ ETKİLEŞİM
Kamu hizmetlerinin fiziksel devlet dairlerinden sanal ortamlara geçmesi ile 2030'da devletler kendilerini büyük ölçüde görünmez hissettirecek. Gelecekte en dikkat çekici değişikliklerden biri, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerin çoğunun artık sanal gerçeklikte gerçekleşebilecek olması. Web 3.0 ve metaverse, birçok vatandaşın artık devlet ve sağlık uzmanlarının yanı sıra özel şirketler ve topluluklarla etkileşime girdiği alanlar yarattı. Sanal dünyalar hem tüketici-müşteriler hem de vatandaşlar-hükümetler için giderek daha sık tercih edilen bir kanal haline geliyor.

MERKEZİ OLMAYAN BİR DÜNYA
Devletler, merkezi olmayan bir dünyadaki rollerinin geçmişten oldukça farklı olduğunun farkına vardı. Bu da onları, endüstrileri düzenleme biçimlerinden hizmet geliştirme ve sunma biçimlerine kadar her şeyi yeniden tasarlamaya zorluyor. Örneğin 2030'da kimse karmaşık vergi formlarını doldurarak zaman kaybetmeyecek. Bunun yerine hükümet, vergi yükümlülüklerini gerçek zamanlı olarak hesaplamak ve değerlendirmek için vatandaş ve işletme veri akışlarını kullanacak. Bu ise vatandaşı merkeze alan bir değişim gerektiriyor. Devletler, merkezi olmayan bir dünyadaki rollerini yeniden tasarlamak zorunda kalırken aynı zamanda varlıklarını da yeniden tasarlayacak.

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