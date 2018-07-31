Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği istihdam seferberliğini güçlendirmek için çalışma hayatında da yeni bir dönem başladı. Türkiye İş Kurumu yeni sisteme göre yeniden yapılandırılırken, her ilde öğrencilerin iş bulmaları için "artı hizmet noktası" kuruluyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; okuldan işe geçiş kolaylaşırken, meslek danışmanları özel gruplara göre uzmanlaşacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında da gençlere part-time çalışma imkânları yaygınlaştırılacak. Hükümet gelecek beş yıllık dönemde 5 milyon ilave istihdam sözü verirken, yaklaşık 2.5 milyon kişinin de işgücü piyasası programlarından yararlanması sağlanacak. İstihdam oranının 2023'te yüzde 54'e, kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41'e çıkaracak yol haritası kapsamında atılacak adımlar şöyle:
SEKTÖRLERE UYUM STRATEJİSİ
İstihdamda yeni sektörlere uyum stratejisi oluşturuluyor. Kadın ve gençlerin niteliklerini geliştirecek yeni eğitim programları uygulanacak, kariyer danışmanlığı yaygınlaştırılacak.
ESNEK ÇALIŞMA YAYGINLAŞIYOR
Esnek çalışma modellerinin yaygın olduğu hizmet sektöründe kaliteyi artırmak için meslek kursları düzenlenecek. Gençlere kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşulları sunulacak. Eğitimlerini iş yaşamlarıyla birlikte rahatça sürdürmeleri sağlanacak. İşgücüne meslekler arası geçici kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak. İşgücü talebi ve iş arama düzene bağlanacak, özel politika gerektiren gruplara yönelik projeler devreye girecek. Yeni nesil meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları düzenlenecek.
HİZMET MERKEZLERİ KURULUYOR
Nüfus, sigortalı, işyeri sayısı gibi kriterleri dikkate alarak yeteri kadar hizmet merkezi kurabilecek. Hem iş arayan hem de işverenin taleplerine hızlı şekilde yanıt verilecek. İşbaşı eğitim programlarının fonksiyonları artacak. Gençlerin mesleki tecrübe kazanarak işgücü piyasasına dâhil olmaları kolaylaşacak. Dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte işgücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yaygınlaşacak. Gençlerin talepleri dikkate alınarak aktif işgücü programları çeşitlendirilecek, kurs ve programları yeniden tasarlanacak.
İŞGÜCÜ İZLEME SİSTEMİ
Uluslararası işgücü ve yurtdışındaki Türk işgücü için izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak. İşbaşı eğitim programlarının süresini bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde 6 ay, diğer işyerleri ve mesleklerde ise 3 ay olarak uygulanacak. Kupon modeli kapsamında başlatılan mesleki eğitim programları iki yıl sürecek. Kursların da en az 6 olması planlanıyor. Eğitimlerin saatlerinde esnek davranılacak. Gençler kendilerine uygun olanları seçebilecek.
İŞSİZE GEÇİCİ GELİR DESTEĞİ
İŞKUR yeni sistemin hızına uygun ulusal istihdam politikası oluşturacak. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde işsizlere geçici gelir desteği sağlamaya yönelik programlar uygulanacak. Gençlerin istihdama katılımını artırmak için eğitim kurumlarından belli oranda istihdam garantisi sözü de alınacak. İş tecrübeli kazanım programları yaygınlaşacak. Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdam süreçlerinin planlandığı politikalara öncelik veriliyor. Sanayi bölgelerine meslek lisesi uygulamaları yaygınlaşıyor. Uygulamalı eğitimleri yaygınlaştırarak, okul ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendiriliyor.
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