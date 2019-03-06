"Devlet Destekleri 2019" kitapçığından derlenen bilgilere göre, farklı alanlarda faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluş çeşitli destekler sağlıyor.
Bu desteklerden yararlanmak isteyenlerle projelerinin uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanacak. İmzaların atılmasının ardından yapılacak harcamalar destek kapsamına alınacak.
Destek oranları kurumlara göre farklılık gösterirken, destek dışında kalan harcamalar başvuru sahiplerince karşılanacak.
Avans ödemesi olan devlet destekleri hariç tüm harcamalar, şirketin hesabından veya kredi kartından yapılarak, ödeme dekontu ve fatura sunulacak. Ödemelerde şahsi hesaplar kullanılamayacak. Nakit ödeme yapılması halinde ise desteği veren kurum tarafından geri ödeme yapılmayacak.
ÖN ÖDEMELİ DESTEKLERE TEMİNAT MEKTUBU ŞARTI
Kitapçıkta desteklerin geri ödeme koşullarına ilişkin de bilgilere yer verildi. Buna göre geri ödemelerde desteği sağlayan kurumun duyurduğu tarihler esas alınacak.
Ön ödemeli destekler kapsamında verilecek kredilerde, bankalardan alınmış avans veya kredi tutarında teminat mektubu verilecek.
Desteklerin geri ödenmesinden sonra belirtilen sürelere dikkat edilecek. Ticaret Bakanlığının fuar desteklerinde faturadan itibaren en geç 180 gün içinde destek veren kuruma bildirimde bulunulacak. Kurum, bildirim süresiyle ilgili değişiklikleri ilan edecek.
Girişimcilik desteğine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) girişimcilik eğitiminin tamamlanması ve şirket kuruluşu yapılarak iş planının Başkanlığın veri tabanına yüklenmesinin ardından müracaat edilecek.
Destek veren kurumlara sunulan projeler için ara ve nihai dönem raporu hazırlama zorunluluğu varsa, bu raporlar söz konusu kurumlara zamanında sunulacak. Aksi halde firmalar desteklerden 3 yıl boyunca yararlanamayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.