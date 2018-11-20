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Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler

20.11.2018 - 11:50 | Güncelleme:

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer piyasası kızışmaya başladı. İşte basında çıkan son transfer iddiaları...

  • 1 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    1 | 36

    Burak Yılmaz - Trabzonspor > Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir

     

  • 2 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    2 | 36

    Adebayor - Başakşehir > Galatasaray

     

  • 3 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    3 | 36

    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş > Fenerbahçe

     

  • 4 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    4 | 36

    Ozan Tufan - Fenerbahçe > Beşiktaş

     

  • 5 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    5 | 36

    Tolgay Arslan - Beşiktaş > Fenerbahçe

     

  • 6 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    6 | 36

    Eren Derdiyok - Basel > Galatasaray

     

  • 7 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    7 | 36

    Aatıf - Fenerbahçe > Konyaspor, Sivasspor

     

  • 8 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    8 | 36

    Dirar - Fenerbahçe > Konyaspor, Sivasspor

     

  • 9 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    9 | 36

    Gomis - El Hilal > Fenerbahçe

     

  • 10 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    10 | 36

    Falcao - Monaco > Beşiktaş

     

  • 11 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    11 | 36

    Fabregas - Chelsea > Galatasaray

     

  • 12 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    12 | 36

    Babel - Beşiktaş > Galatasaray

     

  • 13 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    13 | 36

    Oumar Niasse - Everton > Galatasaray

     

  • 14 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    14 | 36

    Cenk Tosun - Everton > Beşiktaş

     

  • 15 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    15 | 36

    John Guidetti - Alaves > Galatasaray

     

  • 16 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    16 | 36

    Daniel Sturridge - Liverpool > Fenerbahçe

     

  • 17 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    17 | 36

    Zinchenko - Manchester City > Fenerbahçe

     

  • 18 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    18 | 36

    Nicolai Jorgensen - Feyenoord > Fenerbahçe

     

  • 19 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    19 | 36

    Vermaelen - Barcelona > Galatasaray

     

  • 20 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    20 | 36

    Yassin Ayoub - Feyenoord > Fenerbahçe

     

  • 21 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    21 | 36

    Aliou Badji - Djurgarden > Galatasaray

     

  • 22 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    22 | 36

    Chicharito - West Ham > Beşiktaş

     

  • 23 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    23 | 36

    Matheus Fernandes - Botafogo > Fenerbahçe

     

  • 24 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    24 | 36

    Juan Jesus - Roma > Fenerbahçe

     

  • 25 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    25 | 36

    Divock Origi - Liverpool > Galatasaray

     

  • 26 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    26 | 36

    Feghouli - Galatasaray > Katar takımları

     

  • 27 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    27 | 36

    Ömer Toprak - Borussia Dortmund > Galatasaray

     

  • 28 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    28 | 36

    Seleznyov - Akhisarspor > Galatasaray

     

  • 29 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    29 | 36

    Vincent Janssen - Tottenham > Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe

     

  • 30 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    30 | 36

    Haris Seferovic - Benfica > Galatasaray

     

  • 31 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    31 | 36

    Alan - Guangzhou Evergrande > Beşiktaş

     

  • 32 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    32 | 36

    Moussa Konate - Amiens SC > Galatasaray

     

  • 33 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    33 | 36

    Rafael - Lyon > Beşiktaş

     

  • 34 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    34 | 36

    Mattia Destro - Bologna > Galatasaray

     

  • 35 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    35 | 36

    Nicolas Castillo - Benfica > Beşiktaş

     

  • 36 Devre arasında gerçekleşmesi beklenen transferler
    36 | 36

    Lacina Traore - Monaco > Galatasaray

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