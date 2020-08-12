Devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü - DENİZLİ

Uğur Özdemir idaresindeki 20 ABJ 311 plakalı otomobil, Pamukkale yolunda devrilerek ters döndü.Otomobilin yanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.Kaza yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.Yanarak hayatını kaybettiği tespit edilen Özdemir'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR