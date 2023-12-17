Devrilen helezon makinesi can aldı!

Şanlıurfa'da üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte buğday ve mısır gibi ürünlerin araçlara yüklenmesi için kullanılan helezon makinesi devrildi. Olayda aracın üzerine devrildiği kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre bir fabrikada, buğday ve mısır gibi ürünlerin araçlara yüklenmesi için kullanılan helezon makinesinin devrileceğini fark eden Mustafa Y. (42) makineyi tutmaya çalıştı.

Traktör yardımıyla düzeltilmek istenen makine bu sırada Mustafa Y'nin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Mustafa Y'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Helezon makinesinin Mustafa Y'nin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir