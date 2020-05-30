Devrilen leylek yuvası için seferber oldular - AFYONKARAHİSAR

AA

İlçeye bağlı Gülyazı köyünde içerisinde leylek yavrularının da bulunduğu direkteki yuvanın şiddetli rüzgar dolayısıyla devrilmesi üzerine vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildirdi.Köye gelen doğa koruma ekipleri, vatandaşlarla birlikte devrilen leylek yuvasının direğini tekrar dikerek sağlamlaştırdı.Daha sonra leylek yuvası düzenlenerek iki yavrusu da içerisine konuldu.Köylü vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından doğa koruma ekiplerine teşekkür etti.