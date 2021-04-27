Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Cihat Çetinkaya idaresindeki 38 ACM 366 plakalı tır, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Ankara kara yolu bağlantı noktasına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.Devrilen tırın dorsesindeki çelik malzemeler şarampole savruldu.Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırdı.Kazanın ardından kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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