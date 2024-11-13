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        Haberler Gündem 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kaldı! | Son dakika haberleri

        Devrilen traktörün altında kaldı!

        Balıkesir'de kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan sürücü Şuayip K., hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:52
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        Devrilen traktörün altında kaldı!
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Şuayip K. hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, akşamlar saatlerinde Mahbubeler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla üzerinde seyir halinde olan Şuayip K. yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        ARACIN ALTINDA KALDI

        Traktörden düşen Şuayip K., aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibini yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şuayip K.’nın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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