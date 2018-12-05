Devrim Erbil eserleriyle İstanbul Art Show’da!

Çağdaş resim sanatını, gelenekle bağlantılı bir temele oturtmak isteyen Ressam Devrim Erbil, grafik etkinliklerle iç içe gelişen eserlerini İstanbul Art Show’da sergiliyor.

İstanbul Art Show, solo sergi bölümü ile birbirinden değerli sanatçıları ağırlıyor. Özdemir Altan, Güngör Taner, Mehmet Güler, Mehmet Gün, Ahmet Güneştekin, Balkan Naci İslimyeli, Hunt Slonem, Senem Erseven, Ekrem Yalçındağ, Şefkat İşlegen, Arzu Karcı, Nezih Çavuşoğlu gibi sanatçılarımızın eserleri sanat fuarında yer alıyor.

Birçok farklı tarzda sanat eserini bünyesinde barındıracak olan disiplinler arası fuar, 14 -16 Aralık tarihleri arasında İstanbul Hilton Exhibition Center’da yapılıyor.

Türkiye ve dünyadan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek olan İstanbul Art Show, birçok galeriyi bir arada bulmanın yanı sıra, düzenlenecek seminerler, paneller, enstalasyonlar ile çağdaş sanatın sınırlarını, kapsamını, birçok konuşmacıdan dinleme fırsatı bulacak. İstanbul Art Show, canlı performanslar, atölyeler gibi yan etkinlikleri ile sanatseverleri süreçlere dâhil edecek.

Ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelecek ve sanatçılarda, sanatsevere doğrudan ulaşma imkânı bulacak.

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