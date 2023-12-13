Devrim Özkan'dan Torreira'ya: Aşkım, şampiyonum
Devrim Özkan, futbolcu sevgilisi Lucas Torreira'ya dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde moral verdi
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, kritik mücadelede rakibine 1-0 mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile bir süredir aşk yaşıyor. Oyuncu, maçtan saatler önce sevgilisine desteğini eksik etmedi.
Sosyal medya hesabından Torreira'nın fotoğrafını paylaşan Özkan, "Benim aşkım, şampiyonum" notunu ekledi. Torreira da sevgilisine "Seni seviyorum" yanıtını verdi.