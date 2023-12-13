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        Haberler Magazin Devrim Özkan'dan futbolcu sevgilisi Lucas Torreira'ya maç öncesi destek: Aşkım, şampiyonum - Magazin haberleri

        Devrim Özkan'dan Torreira'ya: Aşkım, şampiyonum

        Devrim Özkan, futbolcu sevgilisi Lucas Torreira'ya dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde moral verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:08
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        Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray, kritik mücadelede rakibine 1-0 mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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        Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile bir süredir aşk yaşıyor. Oyuncu, maçtan saatler önce sevgilisine desteğini eksik etmedi.

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        Sosyal medya hesabından Torreira'nın fotoğrafını paylaşan Özkan, "Benim aşkım, şampiyonum" notunu ekledi. Torreira da sevgilisine "Seni seviyorum" yanıtını verdi.

        #Devrim Özkan
        #Lucas Torreira
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