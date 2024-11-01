Devrim Özkan: Galatasaray battaniyesi üzerine doğmuş bir insanım
Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için düzenlenen etkinlikte sunuculuk yaptı. Ünlü oyuncu; "Galatasaray battaniyesi üzerine doğmuş bir insanım" dedi
Galatasaray, özel bir bankayla işbirliği yaptı. Devrim Özkan, Özhan Canaydın Konferans Salonu'ndaki lansmanda sunuculuk görevini üstlendi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular da etkinlikte yer aldı.
Devrim Özkan;"Buraya davet edildiğim için onur ve gurur duyuyorum. Beni Galatasaraylı yapan babamdır. Galatasaray battaniyesi üstüne doğmuş biriyim" dedi.
Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile geçtiğimiz günlerde Bebek görüntülenmişti. Gazetecilerin evlilik soruları karşısında bir an heyecanlanıp ne cevap vereceğini bilemeyen Özkan; "Haberiniz olur, bilemiyorum" diyerek gülümsemişti.