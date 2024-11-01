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        Haberler Magazin Devrim Özkan: Galatasaray battaniyesi üzerine doğmuş bir insanım - Magazin haberleri

        Devrim Özkan: Galatasaray battaniyesi üzerine doğmuş bir insanım

        Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması için düzenlenen etkinlikte sunuculuk yaptı. Ünlü oyuncu; "Galatasaray battaniyesi üzerine doğmuş bir insanım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:37
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        "Galatasaray battaniyesi üzerine doğdum"
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        Galatasaray, özel bir bankayla işbirliği yaptı. Devrim Özkan, Özhan Canaydın Konferans Salonu'ndaki lansmanda sunuculuk görevini üstlendi.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular da etkinlikte yer aldı.

        Devrim Özkan;"Buraya davet edildiğim için onur ve gurur duyuyorum. Beni Galatasaraylı yapan babamdır. Galatasaray battaniyesi üstüne doğmuş biriyim" dedi.

        Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ile geçtiğimiz günlerde Bebek görüntülenmişti. Gazetecilerin evlilik soruları karşısında bir an heyecanlanıp ne cevap vereceğini bilemeyen Özkan; "Haberiniz olur, bilemiyorum" diyerek gülümsemişti.

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        #Devrim Özkan
        #galatasaray
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