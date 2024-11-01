Devrim Özkan: Galatasaray battaniyesi üzerine doğmuş bir insanım

Galatasaray, özel bir bankayla işbirliği yaptı. Devrim Özkan, Özhan Canaydın Konferans Salonu'ndaki lansmanda sunuculuk görevini üstlendi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular da etkinlikte yer aldı.

Devrim Özkan;"Buraya davet edildiğim için onur ve gurur duyuyorum. Beni Galatasaraylı yapan babamdır. Galatasaray battaniyesi üstüne doğmuş biriyim" dedi.