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Dezenfektan abdesti bozar mı? Diyanet açıkladı: Dezenfektan, kolonya abdesti bozar mı?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüsle mücadele hijyeni sağlamak için sık sık kullanılan kolonyaların ve dezenfektanların abdesti bozup bozmadığı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, ALO 190 Dini Danışma Hattı'na konuyla ilgili gönderilen soruları cevapladı. Dezenfektan abdesti bozar mı? Diyanet açıkladı: Dezenfektan, kolonya abdesti bozar mı?

Dezenfektan abdesti bozar mı? Diyanet açıkladı: Dezenfektan, kolonya abdesti bozar mı?

Koronavirüste aşılama çalışmalarına başlanmış olsa da korona tedbirleri hala hayati önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslam dini hakkındaki soruları yanıtlamak adına kurulan ALO 190 Dini Danışma Hattı'na gönderilen "Dezenfektan abdesti bozar mı?" sorusuna talep artınca Diyanet tarafından açıklama yapıldı. Dezenfektan, kolonya abdesti bozar mı?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN DEZENFEKTAN AÇIKLAMASI

'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Dini Danışma Hattı'nın yeni numarası ise '190' olarak belirlendi. Dini konularda sorular sorup, bilgi almak isteyenler bu numarayı aradıktan sonra bağlı bulundukları şehrin il müftülüğüne aktarılıyor. Antalya İl Müftülüğü'ne bağlananları ise burada görev yapan yaklaşık 20 vaiz karşılıyor. Kadınlara kadın vaiz, erkeklere ise erkek vaiz hizmet veriyor. Vaizler, gelen sorulara yanıtı kesin ise hemen cevap veriyor, araştırılması gereken bir konu ise her vaizin kendine özel hazırlanan defterine not edilerek, araştırılıp, daha sonra soran kişiye dönüş yapılarak bilgi veriliyor.

Vaiz Saffet Sevim korona virüse karşı korunmak için kullanılan kolonya ve dezenfektanların içerisinde alkol bulunması nedeniyle 'haram mı?' diye çok soru geldiğini söyledi. Tüketilen ve sarhoşluk veren alkolle bu alkolün karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Sevim, kolonya ve dezenfektanın hijyen amaçlı kullanılmasının bir mahsuru olmadığını ifade etti.

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