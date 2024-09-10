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        Haberler Gündem Güncel Dezenfektan süsüyle sahte alkol sattılar! | Son dakika haberleri

        Dezenfektan süsüyle sahte alkol sattılar!

        İstanbul'da dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında alkollü içki ürettikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Baskında 95 bin 618 litre etil alkol, 720 bin bandrol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:09
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        Dezenfektan süsüyle sahte alkol!
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        İstanbul’da kaçak etil alkolle ürettikleri sahte içkileri yine sahte barkod basarak tekel bayilere ve eğlence merkezlerine satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 30 kişiye işlem yapılan operasyonlarda 95 bin 618 litre etil alkol ele geçirildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda sokulan alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına için çalışma yaptı.

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        SİPARİŞ ÜZERİNE SATIŞINI YAPTILAR

        Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında alkollü içki ürettiklerini belirledi. Şüphelilerin yine sipariş üzerine ellerindeki etil alkolü evlere ve iş yerlerine de sattıkları belirlendi.

        Yine aynı şüphelilerin boş alkol şişelerini ellerindeki etil alkolle yaptıkları sahte içkilerle doldurarak sahte barkot bastıklarını, bu içkileri tekel bayiler, bar, restoran ile eğlence mekanları ve otellere sattıkları tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis, farklı ilçelerde 18 ayrı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda 95 bin 618 litre etil alkol, 720 bin bandrol, alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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