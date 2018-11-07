Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik adam arayışları devam ediyor.

Ligde geride kalan 11 haftada istediği sonuçları alamayan ve 11 puan toplayabilen Sivasspor'da dün görevinden ayrılan Teknik Direktör Tamer Tuna'nın ardından yeni teknik adam için çalışmalar sürdürüyor.

İHA'nın haberine göre ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör adayları arasında Kemal Özdeş, geçen sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran Ümit Özat ile Antalyaspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklaması bekleniyor.

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