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        DGS 2023 sınavı ne zaman ve sınava giriş belgesi nasıl alınır?

        Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. DGS sınavına son iki gün kala adaylar sınav yerlerini sorguluyor. Peki, DGS sınavı hangi gün ve sınava giriş belgesi nereden alınır?

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 22:18
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        ÖSYM tarafından 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Adaylar sınava son iki gün kala giriş belgelerini ve sınava girecekleri yeri araştırıyor. İşte, DGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı ve detayları.

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        DGS SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Test sayısal ve sözel bölümden oluşacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 135 dakika süre tanınacak.

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        DGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

        Sınavda adaylara sayısal ve sözel grubundan oluşan test yapılacak. Testte 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

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        DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar sınava giriş belgesi olmadan DGS sınavına giriş yapamaz. Sınava girecek adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr web adresi üzerinden belgelerini alabilir. Belgenin üzerinde adaylar sınava gireceği merkezi, binayı, salonu ve bilgileri görebilir.

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