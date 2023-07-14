DGS 2023 sınavı ne zaman ve sınava giriş belgesi nasıl alınır? Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. DGS sınavına son iki gün kala adaylar sınav yerlerini sorguluyor. Peki, DGS sınavı hangi gün ve sınava giriş belgesi nereden alınır? Habertürk Giriş: 14.07.2023 - 22:18 Güncelleme: 14.07.2023 - 22:18 facebook

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ÖSYM tarafından 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Adaylar sınava son iki gün kala giriş belgelerini ve sınava girecekleri yeri araştırıyor. İşte, DGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı ve detayları.

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DGS SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Test sayısal ve sözel bölümden oluşacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 135 dakika süre tanınacak.