DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS 2024 sonuçları sorgulama ekranı
DGS sonuç tarihi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, 30 Haziran 2024 tarihinde Dikey Geçiş Sınavı'na katılım göstermişti. Şimdi tüm gözler sonuçlar için gelecek açıklamalarda. Pek, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile DGS 2024 sonuçları sorgulama ekranı…
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran’da yapıldı. Sınavın üzerinden iki aydan fazla süre geçti. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken ÖSYM sonuç tarihini takvime ekledi. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile DGS 2024 sonuçları sorgulama ekranı…
DGS SONUÇ ADIMINDA!
Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmaları için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde yapıldı.
Söz konusu sınavın üzerinden iki aydan fazla süre geçti. Bu sebeple DGS sınav sonuçları için ÖSYM son dakika duyuruları yakın takibe alınmış durumda.
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusuydu. ÖSYM sınav takvimini güncelledi. DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.
Takvime göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
2024 DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.