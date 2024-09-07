DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS 2024 sonuçları sorgulama ekranı

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran’da yapıldı. Sınavın üzerinden iki aydan fazla süre geçti. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken ÖSYM sonuç tarihini takvime ekledi. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile DGS 2024 sonuçları sorgulama ekranı…