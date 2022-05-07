DGS sınavına geri sayım sürerken sınava girecek olan öğrenciler başvuru tarihini ve sınav tarihini araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de temmuz ve ağustos aylarında yapılacak olan DGS sınavı için geri sayım sürerken sınava girecek olan adayların heyecan katsayısıda artmaya başladı. Peki DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav (DGS) başvuru ve sınav tarihleri...