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DGS başvuru tarihi ne zaman? 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav (DGS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu!

Ön lisans eğitimi alan, lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen üniversite öğrencileri "Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ve sınav tarihleri ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına girecek öğrenciler için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

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    DGS başvuru tarihleri ne zaman? 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav (DGS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu!

    DGS sınavına geri sayım sürerken sınava girecek olan öğrenciler başvuru tarihini ve sınav tarihini araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de temmuz ve ağustos aylarında yapılacak olan DGS sınavı için geri sayım sürerken sınava girecek olan adayların heyecan katsayısıda artmaya başladı. Peki DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav (DGS) başvuru ve sınav tarihleri...
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    DGS başvuru tarihleri ne zaman? 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav (DGS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu!

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs’a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 31 Mayıs tarihinde sona erecek.
  • 03
    DGS başvuru tarihleri ne zaman? 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav (DGS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu!

    2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?

    DGS 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
  • 04
    DGS başvuru tarihleri ne zaman? 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınav (DGS) başvuru ve sınav tarihi belli oldu!

    DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanırken, sınav, saat 10.15’te başlıyor ve sınav süresi 150 dakikadır. 

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