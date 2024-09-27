Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci, yerleştikleri üniversite ve bölümleri öğrendi. Herhangi bir programı kazanamayanlar ise ek tercihler için geri sayıma geçti. Yapılması halinde ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS ek tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Bu kapsamda ÖSYM ek tercih tarihleri ile DGS boş kontenjanlar 2024, taban puanları ve başarı sıralamaları PDF sorgulamaları hız kazandı. Peki, DGS boş kontenjanlar, 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?