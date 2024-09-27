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        Haberler Bilgi Yaşam DGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 PDF: ÖSYM ek tercih tarihleri ile DGS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS boş kontenjanlar 2024: ÖSYM DGS boş kontenjanlar ve üniversite taban puanları açıklandı mı?

        DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir yükseköğretim programını kazanamayan adaylar DGS ek tercihler için gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ÖSYM ek tercih tarihleri ile 2024 DGS boş kontenjanlar, 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları için araştırmalar hız kazandı. Listeler, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS ek tercih kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak. Peki, DGS boş kontenjanlar 2024, üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:48
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        Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci, yerleştikleri üniversite ve bölümleri öğrendi. Herhangi bir programı kazanamayanlar ise ek tercihler için geri sayıma geçti. Yapılması halinde ÖSYM tarafından yayımlanacak olan DGS ek tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Bu kapsamda ÖSYM ek tercih tarihleri ile DGS boş kontenjanlar 2024, taban puanları ve başarı sıralamaları PDF sorgulamaları hız kazandı. Peki, DGS boş kontenjanlar, 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        2024 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2024 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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        DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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        DGS EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Boş kontenjan kalması durumunda herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler için ek yerleştirme yapılacak.

        2024 DGS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.

        Ancak henüz DGS ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağı ve yapılması halinde ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

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        DGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 9 Ekim 2024 tarihinde tamamlanacak. Kayıt sürecinin ardından boş kontenjan kalması durumunda üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

        Ancak henüz 2024 DGS boş kontenjanları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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        2024 DGS TABAN PUANLARI VE DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

        2024 DGS taban puanları henüz belli olmadı. Bu sene içerisinde yapılacak tercihler geçtiğimiz yılın puanlarına göre gerçekleştiriliyor:

        DGS BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2023 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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