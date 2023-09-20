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        Haberler Gündem DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? DGS ek tercih süreci başlıyor, gözler ek kontenjanlarda

        DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? DGS ek tercih süreci başlıyor, gözler ek kontenjanlarda

        İki yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler DGS tercihlerini yaptılar. Gözler ise ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlarda Peki, 2023 DGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte emrak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:17
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        DGS ek tercih kontenjan sayıları açıklandı mı? Bilindiği üzere DGS tercih süreci sonuçların açıklanmasıyla sona erdi. Kayır süreci ise devam ediyor. İlk tercihlerde 4 yıllık lisans bölümlerine geçemeyenler ise DGS ek tercih sürecini merak ediyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman açıklanacak? DGS ek kontenjanlar açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

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        DGS KAYIT SÜRECİNDE SONA GELİNDİ!

        2023 DGS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası tercih ettiği 4 yıllık lisans programlarından birine yerleşen öğrenciler için 14 Eylül'de kayıt süreci başladı. Kayıt süreci 20 Eylül Çaraşmba günü tamamlanacak.

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        DGS EK KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

        DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor.

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        DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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