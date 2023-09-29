DGS ek tercihleri başladı! 2023 DGS ek tercih kılavuzu ile tercihler nasıl yapılır?
DGS ek tercihleri için beklenen gün geldi çattı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihleri ile şanslarını bir kez daha deneyecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile "DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" soruları da yanıt buldu. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ve tercih işlemleri ile ilgili detaylar...
DGS ek tercihleri için beklenen gün geldi. 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından yerleştirme başvuruları da başladı. Adaylar için "DGS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ile tercih işlemlerine ilişkin detaylar...
DGS EK TERCİHLERİ BAŞLADI! İŞTE TERCİH TARİHLERİ
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
Ek yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.