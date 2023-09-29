DGS EK TERCİH BAŞVURU BAŞLADI! 2023 ÖSYM tercih kılavuzu ile DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

DGS EK TERCİH BAŞVURU BAŞLADI! 2023 ÖSYM tercih kılavuzu ile DGS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

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DGS ek tercihleri için beklenen gün geldi. 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından yerleştirme başvuruları da başladı. Adaylar için "DGS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ile tercih işlemlerine ilişkin detaylar...