DGS ek tercih başvurusu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Üniversitelerin ek kontenjanlarına girmek isteyen öğrenciler 5-11 Kasım tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Peki, DGS ek tercih başvurusu nasıl yapılır?
DGS EK TERCİH BAŞVURUSU TARİHLERİ 2020 NEDİR?
Tercihlerinizi 5-11 Kasım tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
DGS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS Ek tercih başvuruları ÖSYM'nin AİS sistemine girerek TC Kimlik Numaranızı ve Şifrenizi girerek başvuruda bulunabileceksiniz.
2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanmıştır. 2020- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacaktır.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
DGS ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00'dan itibaren yapabilecektir. DGS ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.
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