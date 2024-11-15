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        Haberler Bilgi Gündem DGS EK TERCİH KAYIT EKRANI 2024: DGS ek yerleştirme kayıtları için son gün! DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        DGS ek tercih kayıtları sona eriyor! 2025 DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

        DGS ek tercih kayıt tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmıştı. Buna göre DGS ek tercih üniversite kayıt işlemleri, 15 Kasım Cuma günü sona eriyor. Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ''DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 2024-2025 DGS ek tercih ekranı ve gerekli belgeler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 08:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:27
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        ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 11 Kasım’da başlayan DGS ek tercih kayıt süreci bugün sona eriyor. Bu sebeple bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ‘’DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?’’ sorularına yanıt arıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih kayıt işlemleri üniversiteye gidilerek yapılabileceği gibi elektronik olarak da yapılabiliyor. İşte 2024-2025 DGS ek tercih kayıt ekranı ve gerekli belgeler…

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        DGS EK TERCİH KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK??

        Dikey Geçiş Sınavı (2024 DGS) ek tercih kayıt tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmıştı.

        Buna göre, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

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        DGS EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Elektronik kayıtlar, 13 Kasım 2024 Çarşamba günü sona erdi.

        Bu nedenle henüz kayıt yaptırmamış olan adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

        Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların ise üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.

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        KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Üniversite kabul şartları değişse de genel olarak her okulun istediği belli başlı evraklar vardır. Kurum özelindeki evrakların haricinde şu evrakları edinmeniz önemlidir:

        1. Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı

        2. DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi

        3. Nüfus cüzdan fotokopisi

        4. Vesikalık fotoğraf

        5. Transkript (onaylı)

        6. Önlisans ders içerikleri (onaylı)

        7. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.

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