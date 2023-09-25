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        Haberler Gündem DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kayıtlar bitti! ÖSYM 2023 DGS boş kontenjan listesi belli oldu mu?

        DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kayıtlar bitti! 2023 DGS ek kontenjan tablosu açıklandı mı?

        DGS kayıt süreci geçtiğimiz hafta sona erdi. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından istediği bölüme yerleşemeyen ön lisans öğrencileri merak içerisinde ek tercih başlangıç sürecini araştırıyor. Peki, 2023 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek kontenjan listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:20
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        DGS ek tercih kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2023 DGS tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından bu sorunun cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere ek kontenjan listesi ve ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşılıyor. İşte merak edilen soruların cevabı...

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        DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

        Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

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        DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

        DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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