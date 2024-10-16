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        Haberler Bilgi Yaşam DGS ek tercih ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        DGS ek tercih ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        ÖSYM duyurusu ile DGS ek tercih süreci başlayacak. Normal tercih sürecinde adayların kayıt için başvurmaması veya boş kalan kontenjanların olması sebebiyle ek tercihler alınacak. Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı. Peki DGS ek tercih ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:35
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        1

        ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Gözler DGS ek tercih tarihlerine çevrildi. Ayrıca DGS 2024 puanları da paylaşıldı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercihlere odaklandı. Peki DGS ek tercih ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        2

        DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        DGS 2024 ÖSYM PUAN TABLOSU

        DGS 2024 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosunu da paylaştı.

        DGS 2024 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        https://www.osym.gov.tr/TR,30723/2024-dgs-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

        3

        DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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